Airtel récompense les gagnants de la Tombola Facebook M’lay

(AIRTEL MADAGASCAR) - Lancé officiellement le Lundi 22 Novembre 2019 dans tout Madagascar, le Jeu Facebook Ml’ay a rendu son verdict. Le 17 janvier 2019, Airtel Madagascar a procédé à la remise des lots aux heureux gagnants. C’est le siège de l’opérateur qui a servi de cadre à la cérémonie de remise après un tirage au sort transparent en présence de la police des jeux.

Un scooter Neuf pour RAVONINJATOVO JEAN FRED

Au terme de cette phase de jeu, l’heureux gagnant du gros lot RAVONINJATOVO JEAN FRED est reparti avec un scooter neuf et un casque. « Chez Airtel Madagascar, nous prônons aussi la sécurité de nos abonnés. Ce casque que vous recevez devrait être votre allié de tous les jours ». C’est en ces mots que le Directeur Général s’est adressé au gagnant. JEAN FRED, se dit honoré et heureux que la chance lui ait souri ; il invite les autres consommateurs à faire confiance à Airtel ainsi qu’aux différentes promos qu’elle : les lots sont réels.

Les autres gagnants sont repartis respectivement avec un Smartphone A20 LTE pour Antso FANOMEZANJANAHARY, une Tablette Samsung Galaxy TAB E, remportée par Aurélie RAMILIARISOA. Richard Noelson RAFANOMEZANTSOA quant à lui est reparti avec une console PS4. Certains candidats se sont vus dotés de 10 abonnements internet de 12 mois et d’autres ont reçus 100 tshirts Airtel.

A travers ce jeu, Airtel Madagascar a démontré une fois de plus sa volonté à toujours proposer des concepts qui place l’abonné au cœur du développement de son activité.

« Je tiens à féliciter les gagnants de la tombola FACEBOOK MLAY que je considère désormais comme étant des ambassadeurs de la marque Airtel. Ces genres d’événements sont fréquents chez Airtel car ils expriment explicitement notre solidarité à la population malgache que nous encourageons à garder contact avec leurs proches grâce à nos services SMS, Appels et Internet. Facebook M’lay constitue aussi une récompense à la fidélité de nos clients » a déclaré Eddy Kapuku, Directeur Général d’Airtel Madagascar.

Pour y participer, il suffisait aux abonnés prépayés de souscrire aux offres FACEBOOK M’LAY en composant le *114*200# pour être éligibles à la tombola. Durant la période du jeu, les abonnés ont montré un vrai engouement puisqu’ils étaient plus de 600.000 à avoir souscrit aux offres FACEBOOK MLAY. Avec l’offre FACEBOOK M’LAY l’opérateur gâte ses abonnés en leur permettant de rester connectés 24h/24.

En tant qu’opérateur dynamique, solidaire et respectueux, le 3ème opérateur mobile mondial milite également pour la transparence dans toutes ses activités.

A propos d’Airtel Africa

Airtel Africa Limited est une société panafricaine de télécommunications présente dans 14 pays d'Afrique. Airtel Africa est animée par la vision de fournir des services mobiles abordables et innovants à tous. Cette vision est soutenue par son actionnaire principal, Bharti Airtel. Les produits développés par Airtel Africa sont compatibles 2G, 3G, 4G et permettent la transmission des services voix et de données sans fil, ainsi que le commerce mobile par le biais d'Airtel Money. Airtel Afrique compte plus de 100 millions de clients dans l'ensemble de ses activités.