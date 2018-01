Airtel Madagascar : Médailles du travail aux employés méritants

(AIRTEL MADAGASCAR) - Le vendredi 19 janvier 2018 à l’hôtel Panorama, les employés qui ont marqué l’histoire du déploiement des activités d’Airtel Madagascar ont été récompensés pour leur engagement et leur loyauté. Ils étaient 20 employés, ayant 10 à 17 années de service, à avoir reçu leurs médailles de travail et certificats liés à leur ancienneté. Maixent Bekangba, Directeur Général d’Airtel Madagascar et les représentants du Ministère du travail et des lois sociales ont procédé à la remise des médailles.

« C’est grâce à la compétence et au potentiel humain de nos collaborateurs que nous arrivons toujours à hisser Airtel à sa position de 3ème opérateur mobile mondial. Ces médailles de travail sont un moyen de valoriser non seulement nos talents, mais aussi de leur exprimer notre reconnaissance pour leur engagement et leur fidélité au groupe. Notre réussite, nous le devons aux « Airtelers » et c’est la raison pour laquelle Airtel met à leur disposition les meilleures conditions de travail leur permettant d’être productifs et de s’épanouir » s’est exprimé Maixent Bekangba, Directeur Général d’Airtel Madagascar.

La remise de ces médailles et certificats s’inscrit également dans le respect des valeurs de solidarité, de respect et de dynamisme qu’Airtel prône au quotidien. Ces médaillés sont les garants et les témoins de l’histoire d’Airtel Madagascar. Par leur engagement et leur dévouement, ces femmes et hommes ont relevé le défi des différentes mutations du secteur de la téléphonie mobile. « Nous les encourageons à garder cet esprit de solidarité et à transmettre aux jeunes générations leurs expériences et leur savoir-faire acquis tout au long de leur carrière » a conclu le Directeur Général lors de son allocution. La journée a également été l’occasion pour la grande famille Airtel de s’échanger les vœux du nouvel an.