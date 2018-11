Zimbabwe : une dette de 18 millions $ met en danger la continuité de service de TelOne

(Agence Ecofin) - L’opérateur historique des télécommunications du Zimbabwe, TelOne, fait actuellement face à une menace sur la continuité de ses services voix et data. D’après Chalton Hwende (photo), le président du Comité parlementaire en charge des technologies de l’information et de la communication, cette menace résulte d’une dette globale de 18 millions de dollars US due par l’entreprise parapublique à plusieurs de ses partenaires stratégiques.

Parmi ces partenaires figurent Eximbank of China, le fournisseur de connectivité Internet par câble sous-marins de fibre optique West Indian Ocean Cable Company (Wiocc), l’opérateur télécoms TDM Mozambique, la banque américaine TCF.

Selon Chalton Hwende, TelOne doit à Eximbank of China la somme de 500 000 dollars US représentant les intérêts de la facilité de prêt de 98 millions de dollars US qui lui avait été accordée pour financer la construction de la phase 1 du projet de réseau national de fibre optique. Cette dette entrave d’ailleurs le financement de la phase 2 du projet, destinée à l’extension et à l’amélioration du réseau de la société télécoms.

TelOne est actuellement au centre de difficultés financières à cause de plusieurs factures impayées du gouvernement et des entreprises parapubliques. D’après le président du Comité parlementaire en charge des TIC, le gouvernement à lui seul, regroupe 53% des factures impayées envers l’entreprise ; soit 73 millions de dollars US. Les autres entreprises parapubliques doivent à l’opérateur historique la somme de 25 millions de dollars US.

Chalton Hwende a souligné que « toute interruption des services télécoms par TelOne aura un impact catastrophique sur les activités du gouvernement et sur l'économie en général. Une telle perturbation aura un effet dévastateur sur les systèmes de communication du pays, la sécurité nationale, la réputation de TelOne ».