Vodacom Best of the Best Class 2019 : voici les 12 candidats retenus pour cette édition

(VODACOM CONGO) - Les 12 candidats retenus pour Vodacom Best of the Best Class 2019, grand show et télé-réalité de l’Afrique centrale, sont connus. C’est après plusieurs séances d’audition qui ont duré 4 semaines, que le grand jury de Vodacom Best of the Best en collaboration avec le grand public, qui a notamment participé à la sélection des candidats via Facebook, une innovation que Vodacom a exceptionnellement apportée pour cette édition.

Sur les 17 candidats présélectionnés qui ont presté devant le grand jury de Vodacom Best of the Best 2019 et un public restreint le dimanche 29 septembre dernier, seuls 12 se disputeront le titre de gagnant de Vodacom Best of the Best Class 2019. Ci-dessous la liste des candidats selon leurs numéros d’attribution :

N.1 Abdalah AMISI (Maniema)

N.2 Alain KAMBALE (Grand Kivu)

N.3 Bebs MAKUTA (Kinshasa)

N.4 Franck & Francky TSHILUMBU (Grand Kasai)

N.5 Gally GARVEY (Kinshasa)

N.6 Generose ALIAMA (Kinshasa)

N.7 Grâce BUSAMBA (Grand Katanga)

N.8 Grâce MOMBENGA (Grand Equateur)

N.9 Jules LIYOLO (Kongo central)

N.10 Lucrèce Borgia KIALA (Grand Bandundu)

N.11 P James PANU (Kinshasa)

N.12 Stone KOMO (Kinshasa)

Pendant ce temps, les cœurs battent la chamade pour découvrir, après Gaz Mawete (vainqueur de la précédente édition), lequel de 12 candidats retenus sera le prochain à signer un contrat de production pour un album avec BOMAYE MUSIK, la célébre maison de production avec des artistes tels que Youssoupha, Naza, Keblack et tant d’autres.

Bref aperçu de Best of the Best

C’est depuis 2010 que Vodacom Congo a créé cette plateforme musicale pour permettre aux jeunes Congolais de réaliser leurs rêves à travers un programme de télé-réalité et show dénommé au départ Vodacom Super Star et devenu après, Vodacom Best of the Best. Ce programme d'expression artistique permet aux jeunes artistes congolais de ressortir leur talent, tout en étant soumis à des critères artistiques au fil des différentes étapes dans le but de leur assurer un meilleur avenir. Plusieurs jeunes talents sont sélectionnés dans plusieurs provinces en RDC pour se disputer la place du gagnant et bénéficier d’un prix de 75 000 $ dont 20 000 $ en cash et 55 000 $ pour la production de l’album assorti d’un contrat de production avec la prestigieuse maison de production de BOMAYE MUSIK.

Depuis la première édition jusqu’à ce jour, Vodacom Congo a investi des millions de dollars américains pour la promotion des jeunes talents congolais. Cet investissement s’inscrit dans le volet inclusion sociale de sa politique pour l’atteinte de l’objectif 2030 du plan pour le développement durable des Nations-Unies. Par ce truchement, plusieurs jeunes ont pu réaliser leurs rêves grâce à Vodacom Congo.

Vous vous souviendrez évidemment des noms tels qu'Innocent Balume, surnommé Innoss B, le tout premier gagnant de Vodacom Superstar en 2010, aujourd’hui l’icône de l’Afrobeat avec des tubes comme « Yo pe » lequel fait son bon chemin dans la discographie congolaise, mais aussi africaine et de Gaz Mawete, l’homme de « Olingi nini ». Ce jeune talentueux de Kinshasa, gagnant de la dernière édition Vodacom Best of the Best, a vu son rêve être réalisé et dans quelques jours, il sera sur scène avec Naza dans la grande salle mythique de Zénith de Paris, en France.

Chez Vodacom, nous croyons que le futur nous réserve encore plus avec cette Jeunesse talentueuse. Ready ?