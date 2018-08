Maroc: Inwi fait un grand pas vers le super haut débit en lançant la 4,5G

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile Inwi, du groupe marocain Al Mada, vient de frapper un grand coup au Maroc en lançant la 4,5G, prémisses au réseau du futur qu’est la 5G. Avec cette nouvelle configuration technique, la société télécoms peut désormais offrir à ses abonnés une vitesse de téléchargement d’1Gbps. En pratique, Inwi explique qu’avec ce débit, un abonné peut « par exemple télécharger un film en 4K de 26 Gigabits en moins de 30 secondes ».

Pour atteindre cette performance réseau, l’opérateur téléphonique s’est appuyé sur l’expertise de la société technologique chinoise Huawei. Cette dernière l’a doté « de la technique de multiplexage massive MIMO 4X4 et des fonctionnalités réseau de nouvelle génération ». C’est un système utilisé dans les réseaux sans fil et les réseaux mobiles basé sur plusieurs antennes, tant au niveau de l'émetteur que du récepteur, et permettant des transferts de données à plus longue portée et avec un débit plus élevé.

D’après Fadoua Bettioui Laroussi, le directeur planification et performance d’Inwi, cette nouveauté permettra « aux particuliers comme aux entreprises de profiter d’un débit équivalent à la fibre optique avec la flexibilité de la mobilité ». Au-delà du simple divertissement, Inwi a indiqué que sa 4,5G permettra également de faire une réalité de la « télémédecine dans les centres de soins, du télé-enseignement et bien d’autres applications ».