Egypte : SICO Technology prend Pharos Holding for Financial Investment comme conseiller financier exclusif

(Agence Ecofin) - SICO Technology, le fabricant d’appareils mobile basé en Egypte, a retenu Pharos Holding for Financial Investment comme conseiller financier exclusif. La société qui offre un large éventail de services financiers sur le marché égyptien, y compris les services bancaires d'investissement, la gestion d'actifs, le courtage en valeurs mobilières, le commerce en ligne, la recherche et la tenue de livres, va aider SICO Technology à mettre en place des stratégies d’investissement et commerciales adaptées pour atteindre ses objectifs financiers.

Pharos Holding for Financial Investment devient le conseiller financier exclusif de SICO Technology, dans un contexte particulier pour le fabricant d’appareil mobile. Le 15 janvier 2018, la société a lancé son premier téléphone sur le marché, présenté le 3 décembre 2017 au président de la République, Abdel Fattah Al-Sisi, lors de l'exposition Cairo ICT 2017.

Elle va également accélérer la production locale de téléphones, smartphones et autres appareils dans son usine de 4 500 m², située dans le parc technologique de New Assiut, une zone économique spéciale pour les industries des télécommunications et des technologies de l'information.

Les conseils avisés de Pharos Holding for Financial Investment, aideront SICO Technologies à réaliser ses ambitions d’extension d’activités de fabrication de téléphones, smartphones et autres appareils pour le marché égyptien et dans toute la région du Moyen-Orient.