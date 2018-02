MTN Côte d’Ivoire échange avec les associations de consommateurs sur le processus d’identification des abonnés

(Agence Ecofin) - MTN Côte d’Ivoire a organisé, à travers sa sous-direction « Legal & Regulatory », une rencontre avec les associations des consommateurs, le mardi 13 février dernier à son siège à Abidjan.

Cette rencontre à laquelle les représentants de quinze (15) associations de consommateurs ont participé, a permis d’une part d’aborder l’actualité relative au processus d’identification des abonnés, et d’autre part de créer une plateforme d’échanges entre MTN CI et les associations des consommateurs afin de mieux prendre en compte les réalités des consommateurs.

Il s’agissait, par ailleurs, de renforcer les liens avec les associations de consommateurs afin de lever les éventuelles incompréhensions qui pourraient intervenir au cours de cette opération d’identification des abonnés.

Tout en relevant certaines difficultés auxquelles sont confrontées les populations (absence de pièces d’identité valides) ainsi que certains cas de méfiance, les associations de consommateurs ont salué l’efficacité de l’opérateur MTN CI qui a investi le terrain en menant une vaste opération de proximité pour l’indentification des abonnés. Une action qui, selon les témoignages des populations, rapportés par les responsables de ces associations, est fortement appréciée.

Au final, les associations de consommateurs ont convenu de mener des actions de sensibilisation auprès des populations afin de les inciter à souscrire massivement à cette opération d’identification.

Afin donc de réussir cette mission de sensibilisation, MTN CI a remis un important lot d’équipements composé de Wifi Pocket et d’un volume conséquent de crédit de communication aux responsables de ces associations.

A noter qu’en application des dispositions du décret n°2017-293 du 12 mars 2017 portant identification des abonnés aux services de télécommunications et des utilisateurs de cybercafés, MTN CI a initié depuis le 12 septembre dernier, une vaste campagne de sensibilisation et d’identification de ses abonnés.

Pour rappel, le décret accorde un délai de 6 mois, à compter du 12 septembre 2017 pour identifier l’ensemble des abonnés MTN, soit jusqu’au 31 mars 2018.

A propos de MTN CI

Filiale du Groupe MTN, MTN Côte d’Ivoire est opérateur global, fournisseur de solution Fixe, Mobile, Internet à très haut débit et de paiement, présent en Côte d’Ivoire depuis Juillet 2005. Elle a développé un réseau de télécommunications répondant aux standards internationaux avec des technologies 2G, 3G et 4G en plus du GSM. Son réseau est en constante évolution et est doté de 2 data centers ultra modernes de dernière génération, MTN Côte d’Ivoire s’est rapidement imposée comme l’un des leaders du secteur, avec près de 11 millions d’abonnés à fin 2017. La satisfaction du client est au cœur de l’activité de MTN Côte d’Ivoire. Outre son réseau propre d’agences, elle dispose de plus de cent mille points de ventes distribution répartis sur l’ensemble du territoire et de 2 centres d’appels disponibles 24/7, pour rendre à ses abonnés un service personnalisé et de qualité. En plus de ces canaux classiques, les clients peuvent être assistés via les comptes officiels de MTN Côte d’Ivoire sur Twitter et Facebook.