Renouvellement du partenariat entre Airtel Madagascar et Mobile Hilfe Madagascar pour la promotion de la santé pour tous

(Agence Ecofin) - Airtel Madagascar en tant qu’opérateur dynamique, respectueux et solidaire soutient depuis plusieurs années des projets en faveur de la santé et du bien-être des populations Malagasy. Depuis 2012, le 3ème opérateur mobile mondial accompagne Mobile Hilfe Madagascar dans ses activités, notamment en matière de santé maternelle.

Le renouvellement de ce partenariat s’est tenu ce vendredi 18 Décembre, au siège d’Airtel Madagascar.

Considérant la santé comme un puissant instrument de développement durable, et un domaine impactant la vie de l'enfant et de l'adolescent dans sa globalité, et celle de la mère en particulier, Airtel Madagascar a une fois de plus manifesté son engagement à soutenir les activités de Mobile Hilfe Madagascar pour les prochaines années.

Dans cet élan de solidarité, l’opérateur met à la disposition des équipes de MHM les moyens de communication permettant d’assurer le bon fonctionnement de leurs activités. Pour les équipes sur terrain cela permettra de rester connecté même dans les zones d’interventions les plus reculées.

« Cette action conjointe que nous réalisons avec Airtel Madagascar a permis à ce jour de sauver des milliers de vie et de redonner du sourire aux patients qui avaient perdu tout espoir de guérison. Grâce à notre camion de mission humanitaire MidMob, nous sillonnons les quartiers de la ville où vivent les personnes démunis et les sans- abris pour leur apporter des soins médicaux faute de moyen financier. Nous sommes aujourd’hui fiers des résultats de notre mission et de notre contribution dans l’amélioration des conditions de vie des populations malgaches », a déclaré Tanja Hock, Présidente de Mobile Hilfe Madagascar. « Le mercredi 16 janvier 2019, notre hôpital obstétrique « Mobile Hilfe Madagaskar » a été inauguré à Ambovo. Nous avons le sentiment du devoir accompli », a-t-elle rajouté.

« Des initiatives qui ont trait à la promotion de la santé sont des sujets qui nous touchent et pour lesquels nous sommes très sensible. C’est la raison pour laquelle nous nous renouvelons notre partenariat avec Mobile Hilfe Madagascar car la santé constitue une composante essentielle du capital humain : des individus en meilleure santé sont de fait plus productifs et participent activement au développement du pays » a déclaré Eddy KAPUKU, Directeur Général d’Airtel Madagascar.

A propos d’Airtel Madagascar

Airtel Africa Limited est une société panafricaine de télécommunications présente dans 14 pays d'Afrique dont Airtel Madagascar. Airtel Africa est animée par la vision de fournir des services mobiles abordables et innovants à tous. Cette vision est soutenue par son actionnaire principal, Bharti Airtel. Les produits développés par Airtel Africa sont compatibles 2G, 3G, 4G et permettent la transmission des services voix et de données sans fil, ainsi que le commerce mobile par le biais d'Airtel Money. Airtel Afrique compte plus de 100 millions de clients dans l'ensemble de ses activités.

A propos de Mobile Hilfe Madagascar

Mobile Hilfe Madagaskar est une Organisation Non Gouvernementale oeuvrant dans le domaine de l’aide humanitaire et développement rural créée en 2010 en Allemagne, établit à Madagascar en 2011 sous un Accord de Siège signé le 27 Octobre 2011 avec le Ministère des Affaires Etrangères. L’ONG emploi en permanence une trentaine de salariés locaux ainsi qu’une dizaine de volontaire bénévoles internationaux. Les activités de l’ONG sont axées sur 4 objectifs spécifiques :

- Amélioration des soins médicaux

- Amélioration des équipements médicaux

- Formation continue et perfectionnement des personnels médicaux

- Support scolaire comme investissement dans le futur de Madagascar.

Plus d’informations : Site web: www.mobile-hilfe-madagaskar.de