Coup d’envoi de la phase pilote du programme M-Vaccin dans certains districts sanitaires de l’ouest et du nord-est de la Côte d’Ivoire

(ORANGE COTE D’IVOIRE) - Le Ministère de la Santé de Côte d’Ivoire, Gavi, l’Alliance du Vaccin et Orange Côte d’Ivoire ont officiellement déployé le projet M-Vaccin qui doit contribuer à la réduction des taux d’abandon de la vaccination dans les districts sanitaires à faible performance. Le coup d’envoi de cette opération a été donné aujourd’hui à Duékoué, par la formation des acteurs du niveau périphérique du système sanitaire à l’utilisation de la solution M-Vaccin.

Ce déploiement qui se déroulera à Duékoué jusqu’au 23 décembre 2019 et à Touba et Nassian du 06 au 15 janvier 2020, fait suite à la signature de la convention réalisée en mai 2018 entre le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique de Côte d’Ivoire, Gavi l’Alliance du Vaccin et Orange Côte d’Ivoire.

La vision commune de ce partenariat tripartite est de tirer parti du taux de pénétration important de la téléphonie mobile pour sensibiliser et inciter les populations à l’utilisation pérenne des services de santé.

M-Vaccin, projet utilisant la technologie mobile d’Orange, vise donc à envoyer gratuitement des SMS et des messages vocaux en langue locale, selon le calendrier vaccinal du Programme Elargi de Vaccination, aux parents ou tuteurs des enfants cibles et aux femmes enceintes quel que soit le réseau de téléphonie mobile. Cette application mobile permet de rappeler les rendez-vous de vaccination afin qu’aucune femme enceinte et qu’aucun enfant de 0 à 11 mois ne manquent plus la vaccination.

Cette solution contribuera à renforcer l’action du Programme Elargi de Vaccination (PEV) en Côte d’Ivoire et sera déployé dans 29 Districts sanitaires.

Dans chacune des villes où sera déployé ce projet, l’opération sera totalement gratuite (participation des personnes et réception des sms/notes vocales) et sera exclusivement réservée aux personnes cibles du PEV, notamment : les femmes enceintes et les enfants âgés de 0 à 11 mois.

A terme, M-Vaccin contribuera à l’atteinte des objectifs nationaux en vaccination fixés à 95% de couverture vaccinale pour chaque district sanitaire et devrait couvrir plus de 800.000 enfants.

À propos de Gavi, l’Alliance du Vacin

Gavi, l'Alliance du vaccin, est un partenariat public-privé dont l'objectif est de sauver la vie des enfants et de protéger la santé des populations en favorisant l'accès équitable à la vaccination dans les pays à faible revenu. L'Alliance du Vaccin rassemble les gouvernements des pays en développement et les gouvernements des pays donateurs, l'Organisation mondiale de la Santé, l'UNICEF, la Banque mondiale, l'industrie du vaccin, les agences techniques, la société civile, la Fondation Bill & Melinda Gates et d'autres partenaires du secteur privé. Depuis 2000, Gavi a permis de vacciner plus de 760 millions d'enfants et de prévenir à terme plus de 13 millions de décès. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.gavi.org

À propos de Orange Côte d’Ivoire

Orange Côte d'Ivoire, leader de la téléphonie en Côte d'Ivoire avec plus de 14 000 000 de clients, propose des services Fixe, Mobile et Internet sur les marchés Grand Public, Opérateurs et Entreprises. Orange Côte d'Ivoire a lancé depuis 2008 son service Orange Money pour simplifier la vie de ses clients. Visitez nos sites : www.orange.ci / www.business.orange.ci

A propos du Programme Elargi de Vaccination (PEV)

Le Programme Elargi de Vaccination (PEV) est un programme prioritaire du Ministère de la santé et de l’Hygiène Publique qui a pour mission, l’immunisation des populations les plus vulnérables en particulier les femmes enceintes, les jeunes filles de 9 ans et les enfants âgés de 0 à 11 mois contre les maladies évitables par la vaccination les plus meurtrières pour ces populations. Le PEV protège à ce jour les populations cibles contre quatorze maladies (Tuberculose, Diphtérie, Tétanos, Coqueluche, Poliomyélite, Rougeole, Fièvre jaune, Hépatite virale B, Infections à Haemophilus Influenzae de type b, Infections à pneumocoque, les diarrhées à rotavirus, la rubéole et le cancer du col de l’utérus). Tous les vaccins du PEV sont gratuits se font sur toute l’étendue du territoire dans environ 2 500 centres vaccinateurs publics, privés et confessionnels (CSU, CSR, maternité, PMI, Hôpital, CHU…). Visitez notre site : http://dcpev-ci.org/