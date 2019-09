Par sa participation à la FIA, Airtel Madagascar présente ses solutions numériques au profit du secteur agricole

(AIRTEL MADAGASCAR) - Du 12 au 15 septembre, Airtel Madagascar s'est démarqué du lot en affichant grâce à ses offres à la fois abondantes et accessibles. Le Réseau des smartphones conquiert tous les acteurs du domaine agricole mais aussi de tous les visiteurs de la FIA à profiter de son dynamisme illustré à travers des produits innovants, des offres exceptionnelles et de la prise en charge exceptionnelle des clients. La participation à la FIA de cette année s’affirme ainsi comme un franc succès de la part du Troisième opérateur mobile mondial.

C’est avec une grande fierté qu’Airtel Madagascar a accueilli les visiteurs sur son stand, en étant pleinement à l’écoute et attentionné à l’égard de ses abonnés, ainsi que de tous ses clients potentiels. Répondant aux besoins de chacun, les offres proposées durant la FIA impressionnent surtout par leur utilité, leur efficacité, le tout en valorisant la télécommunication comme étant un levier de développement incontournable pour le secteur agricole.

Abondance et accessibilité

Tout au long de ces quatre jours, Airtel Madagascar a su démontrer à travers ses différentes offres qu’elle peut contribuer efficacement à l’épanouissement du secteur agricole. Cet objectif a été atteint en mettant en exergue ses offres majeures qui ont su fédéré tous les visiteurs et acteurs de l’industrie agricole.

Le temps de cette FIA, on a pu apprécier

Le service gratuit 321 Tolotra Mandroso, accessible en appelant le 321. Ce service fourni des infos utiles sur le cycle agricole, la santé, l’éducation,…..

La promotion à -10% sur les modems MIFI 4G, permettant la gestion en ligne du business

Le fameux « Le fameux « ser@varoboba » facilitant l’accès à la télécommunication même aux plus démunis.

Grâce au partenariat avec Infinix, les dernières gammes de téléphones abordables permettant d’accéder à Internet

La mise en avant du service « paiement groupé »

À propos d’Airtel Africa

Airtel Africa Limited est une société panafricaine de télécommunications présente dans 14 pays d'Afrique. Airtel Africa est animée par la vision de fournir des services mobiles abordables et innovants à tous. Cette vision est soutenue par son actionnaire principal, Bharti Airtel. Les produits développés par Airtel Africa sont compatibles 2G, 3G, 4G et permettent la transmission des services voix et de données sans fil, ainsi que le commerce mobile par le biais d'Airtel Money. Airtel Afrique compte plus de 100 millions de clients dans l'ensemble de ses activités.