Nigeria : 9mobile confie à Raeanna et Clear Blue Technologies l’extension de ses réseaux 2G/3G

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile, 9mobile, a confié à Raeanna Nigeria Limited, une société d’infrastructures spécialiste de la connectivité rurale et des solutions énergétiques, l’extension de ses réseaux 2G et 3G au Nigeria. Cette dernière s’est offerte à son tour les services de Clear Blue Technologies, une entreprise fournissant des technologies énergétiques écologiques.

Les deux firmes ont prévu de tester d’abord leurs nouveaux systèmes de télécommunications, prenant en charge les services voix et données de 9mobile, sur deux nouveaux sites télécoms au sud du Nigeria, avant de passer en 2020 à une centaine de sites, qui fourniront une connectivité voix et data dans les zones urbaines et périurbaines du pays.

Ces nouveaux sites viendront s’ajouter à l’infrastructure de télécommunications de 9mobile pour répondre à la forte demande croissante en connectivité haut débit au Nigeria.

D’après Tunji Alabi, le directeur exécutif de Raeanna Nigeria Limited, Clear Blue a été sélectionnée « compte tenu du succès de nos précédentes collaborations, Clear Blue était le seul choix pour fournir les systèmes d'alimentation pour ce nouveau projet passionnant ».

Clear Blue Technologies utilise sa plate-forme Illumience pour gérer, contrôler et exploiter à distance tous les systèmes d’alimentation, en garantissant la haute disponibilité et les niveaux de service nécessaires aux services de télécommunication, en temps réel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, a souligné Tunji Alabi.

