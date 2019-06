Côte d’Ivoire : Orange se prépare pour l’ouverture d’un digital center

(ORANGE COTE D’IVOIRE ) - L’opérateur digital et multiservices, Orange, compte poursuivre ses investissements en vue de contribuer significativement à la transformation digitale en Côte d’Ivoire. A cet effet, les domaines prioritaires restent la couverture réseau, avec aujourd’hui la 4G et bientôt la 5G, puis l’ouverture prochaine d’un digital center.

Dispositif d’accompagnement de l’écosystème des start-ups qui couvre un large champ d’activités, l’Orange Digital Center contribuera à la formation de jeunes au codage, en passant par l’accompagnement, l’accélération des start-ups et l’investissement dans ces jeunes pousses. Ce nouveau lieu s’adressera à tous types de publics en Côte d’Ivoire.

Cette série d’annonces a été faite par le Président Directeur Général (PDG) du Groupe Orange, Stéphane Richard, à l’issue d’une audience que lui a accordé le Président ivoirien, Alassane Ouattara, le jeudi 13 juin 2019 à Abidjan.

Cette audience qui faisait suite à une autre accordée par le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a été l’occasion d’évoquer l’actualité et les perspectives du Groupe Orange en Côte d’Ivoire, de même que les relations de partenariat privilégié qui ont toujours existé entre le Groupe Orange et l’Etat de Côte d’Ivoire.

Stéphane Richard n’a pas manqué de rappeler les importants investissements déjà réalisés dans le pays par son Groupe. Il s’agit notamment de la réalisation en 2016 du plus grand data center de l’Afrique de l’Ouest. Mais également la construction d’un vaste réseau de fibre optique en vue d’améliorer considérablement la qualité de service. « Orange investit environ 16% de son chiffre d’affaires en Côte d’Ivoire chaque année », a révélé Stéphane Richard.

Tout en confirmant la volonté du Groupe Orange de poursuivre ses investissements afin de maintenir ce partenariat avec l’Etat de Côte d’Ivoire qui constitue « un actif précieux ».

Notons que ces audiences accordées par les plus hautes autorités étatiques ivoiriennes à Stéphane Richard interviennent dans le cadre d’une visite de travail effectuée par le Président-Directeur Général du Groupe Orange, en Côte d’Ivoire, accompagné de Alioune Ndiaye, Directeur Général Orange Afrique/Moyen-Orient. Un séjour particulièrement meublé en évènements.

Les ‘‘Entretiens de Royaumont’’, à Yamoussoukro

Stéphane Richard a été l’invité de marque de la 1ère édition en Côte d’Ivoire des « Entretiens de Royaumont » tenue le 13 juin 2019. Ce forum international de décideurs et d’élites mondiales, était placée sous le thème « la Côte d’Ivoire à l’ère des Robots et de l’Intelligence artificielle ». A cette occasion, il est revenu au Président-Directeur Général du Groupe Orange d’animer le mot d’introduction de cette session ivoirienne sur le sujet « lorsque le progrès le plus fantastique est à nos portes ».

Echanges avec la Direction Générale d’Orange Côte d’Ivoire à Abidjan

Cette visite de travail de Stéphane Richard a été l’occasion d’échanger avec la Direction générale d’Orange Côte d’Ivoire sur divers sujets, parmi lesquels figurent les projets et priorités stratégiques en Côte d’Ivoire et dans les pays d’implantation du cluster Orange Côte d’Ivoire (le Burkina Faso et le Libéria).

Des échanges ont également lieu avec les responsables du Centre d’Expertise et de Conformité Orange Money (CECOM) autour des enjeux et perspectives de développement de leurs activités.

Visite du Smartstore et du chantier du futur siège social d’Orange CI à Abidjan

Stéphane Richard a, par ailleurs, visité le Smartstore, le tout nouveau concept d’agence digitale Orange, en phase avec les évolutions technologiques et offrant une expérience client enrichie. Le Smartstore Orange a été inauguré en avril 2018.

Il s’est également rendu sur le chantier du futur siège d’Orange CI afin de constater l’évolution des travaux, 19 mois après avoir participé à la cérémonie de pose de première pierre.

Situé dans le quartier de Cocody, le futur siège regroupera d’ici fin 2020 près de 70% des effectifs d’Orange CI. Son ambition est d’offrir au personnel, un cadre de travail idéal, favorisant les échanges et la convivialité.

Il importe de préciser que cette nouvelle visite de travail du Président-Directeur Général du Groupe Orange en Côte d’Ivoire est la 4e, après celles intervenues en 2011 (inauguration du Technocentre Orange), en 2015 (lancement du service Orange Collecte) et 2017 (lancement des travaux de construction du futur siège d’Orange CI). Elle vient confirmer le positionnement d’Orange CI, comme un partenaire de confiance dans le développement durable du pays et l’engagement de conduire la révolution digitale en Côte d’Ivoire : Orange CI, opérateur digital et engagé.