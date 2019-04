Bénin : Isocel lance officiellement à Sémé City la 1 ère phase de déploiement de son réseau en fibre optique

(ISOCEL ) - ISOCEL lance officiellement la 1ère phase de déploiement de son réseau en fibre optique à Cotonou. La cérémonie de lancement a eu lieu à l’Agence de Développement de Sémé City, la Cité de l’Innovation et du Savoir.

Cette phase initiale représente la mise en service d’un réseau d’accès en fibre optique jusqu’à l’abonné d’environ 70 Km. L’infrastructure, déjà disponible dans plusieurs zones de Cotonou, est destinée notamment à la migration des clients existants d’ISOCEL de la boucle locale radio vers la fibre optique.

Cette étape fait partie du vaste projet de déploiement de fibre optique, dénommé iNGAN (iSOCEL Next Generation Access Network), qui consiste à déployer plus de 450 Km de fibre optique sur le Grand Cotonou à l’horizon 2020.

En lançant ce projet, ISOCEL renouvelle son engagement d'offrir l’Internet Très Haut Débit afin de répondre à la demande de plus en plus croissante en bande passante des utilisateurs.

L’équipe dirigeante d’ISOCEL compte accroitre ses investissements dans le secteur du numérique pour dynamiser l’économie, favoriser les communications électroniques, créer de nouveaux secteurs d’activité et de nouveaux emplois, et contribuer ainsi à positionner le Bénin comme un hub technologique sous régional.

A l’issue de la cérémonie, ISOCEL et Sémé City ont signé un accord de partenariat permettant a l’Agence de Développement de Sèmè City d’offrir aux utilisateurs du SCOP (Sémé City Open Park) l’accès gratuit à internet via la connexion au nouveau réseau iNGAN. Avec le SCOP, l’Agence de Développement de Sèmè City met à disposition des écoliers, des lycéens, des chercheurs, des artisans, des startups, ainsi que des entreprises porteuses de projets innovants, un cadre permettant d’une part d’accéder aux pratiques de conception et de fabrication assistées par ordinateur et, d’autre part d’avoir la possibilité de mener des recherches et des expérimentations notamment sur les enjeux des villes intelligentes et durables. Le SCOP se positionne ainsi comme un lieu de collaboration et d’innovation collective où des utilisateurs issus d’horizons divers pourront s’associer.

A propos d’ISOCEL

ISOCEL SA est le premier Fournisseur privé d’Accès à Internet au Bénin et un acteur majeur de l’écosystème numérique. Depuis 2008, année de sa création, la société s’est donnée pour challenge de connecter à Internet, en haut débit et en volume illimité, les particuliers et les professionnels. Ce défi est renouvelé par le lancement, 10 ans après, du déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné. Ce qui annonce les prémices d’une grande révolution technologique. http://www.isoceltelecom.com

A propos de Sémé City

La Cité Internationale de l’Innovation et du Savoir, dénommée Sèmè City est un campus d’innovation qui rassemble en un lieu unique des établissements d’enseignement supérieur, des centres de formation professionnelle de pointe, des laboratoires de recherche, des incubateurs ainsi que des lieux d’innovation ouverte, favorisant ainsi les échanges et collaborations entre différents acteurs. La mission de Sèmè City est de promouvoir au Bénin une économie du savoir et de l’innovation, créatrice d’emplois, de richesse et de croissance. www.semecity.com