(AIRTEL MADAGASCAR ) - Main dans la main, Airtel Madagascar et Yali chapter Madagascar ont permis aux élèves de 20 Ecoles Primaires Publiques (EPP) de la capitale de bénéficier de plusieurs activités de sensibilisation au civisme.

Un programme riche et varié a spécialement été concocté afin de joindre l’utile à l’agréable et de refléter l’esprit du jeu : partage et solidarité. En effet, outre le concours de dessin, des activités de nettoyage et de jardinage ont également été au rendez-vous à l’EPP d’Analamahitsy afin de permettre aux élèves d’éveiller ainsi que de développer le respect pour l’environnement. Pour couronner le tout, des animations, des jeux ainsi qu’un grand goûter a permis aux élèves de savourer ce moment de réjouissance dans une ambiance fraternelle et festive.

Malgré les nombreux talents qui se sont démarqués durant le concours, le jury a tant bien que mal réussi à se prononcer sur les résultats du jeu. L’EPP 67 Ha Nord représentée par Cynthia, âgée de 11 ans, est sortie grand vainqueur du « za mizara Fitiavana ».

L’éducation est au cœur des priorités du 3ème opérateur mobile mondial. La participation d 'Airtel Madagascar dans l’organisation de ce concours traduit, d’ailleurs, sa volonté d’apporter un soutien fort et pérenne en faveur de la jeunesse malagasy. « …l’éducation joue un rôle primordiale dans le développement du pays. En tant que moteur de l’avenir, la jeunesse mérite toute notre attention et nous sommes constamment à l’écoute de leurs besoins. Nous sommes convaincus que l’éducation est la base fondamentale sur laquelle nous devons bâtir le futur… » s’est exprimé Maixent Bekangba, Directeur Général d’Airtel Madagascar.

Airtel Madagascar est une entreprise fidèle à sa politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE). Elle est présente à la fois au niveau du volet santé, éducation et social. Cette initiative en faveur de la jeunesse est un prolongement de ses actions et fait l’objet d’une longue série de démarches envers l’éducation pour tous.