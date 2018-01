Afrique du Sud: Cell C est en quête de nouvelles acquisitions pour accroître ses revenus

(Agence Ecofin) - Jose dos Santos (photo), le président-directeur général de l’opérateur de téléphonie mobile Cell C, a confié à Bloomberg que la société est actuellement en quête de nouvelles acquisitions sur son marché d’Afrique du Sud. Le patron du troisième opérateur télécoms du marché a expliqué que l’objectif de cette stratégie est d’en faire un fournisseur global de services télécoms.

« Nous sommes en train d’effectuer les bonnes acquisitions et partenariats pour être en mesure de fournir tout le contenu et peut-être même les services financiers qui vont de pair avec des services à haut débit et de données. Nous voulons commencer à générer différents flux de revenus.», a-t-il affirmé.

Le marché télécoms sud-africain est actuellement dominé par Vodacom et MTN. Les deux compagnies occupent près de 70% de part de marché. Il est plus qu’urgent pour Cell C de trouver de nouveaux relais de croissance qui lui permettront d’améliorer ses revenus financiers.

Jose dos Santos a révélé que Cell C est à cet effet, en train de travailler sur deux contrats de fourniture de fibre optique à domicile. La compagnie prospecte aussi dans d’autres marchés comme celui de l’assurance.

En novembre dernier, Cell C a investi le segment du streaming en ligne, en lançant sa plateforme baptisée « Black ». La société a décidé, au regard de la demande croissance des consommateurs en capacité data de plus en plus importantes, d’y faire son entrée et de concurrencer des fournisseurs plus établis, notamment Multichoice, Showmax et Netflix Inc.