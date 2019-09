L'ACUD confie à Telecom Egypt la construction du réseau télécoms de la nouvelle capitale administrative

(Agence Ecofin) - L’opérateur public Telecom Egypt a signé, le 11 septembre 2019, un accord de service avec l’Administrative Capital for Urban Development (ACUD), l’institution propriétaire et promotrice du projet de nouvelle capitale administrative d’Egypte. Il porte sur la mise en place de réseaux de télécommunications et de réseaux de services intelligents et de sécurité dans la nouvelle cité en cours de construction à l’est du Caire.

2,44 milliards USD ont été fournis par l’ACUD pour la réalisation de la première phase des réseaux de télécommunications.

D’après Mohamed Abdellatif, le directeur général de l’ACUD, doter la nouvelle capitale de réseaux télécoms de haute facture s'inscrit dans la stratégie de la société de promouvoir les systèmes technologiques les plus récents de gestion des services intégrés de villes intelligentes, soutenant ainsi la stratégie nationale de transformation numérique, en particulier la philosophie de transformation numérique du gouvernement.

Il a justifié le choix porté sur Telecom Egypt par sa capacité à atteindre l’objectif fixé grâce à ses capacités techniques et à sa longue expérience dans le domaine des services d’information et des technologies de la communication.

Pour le ministre égyptien des Communications et de la Technologie de l'information, Amr Talaat, le chantier confié à Telecom Egypt cadre avec la politique de l'Etat en matière de villes intelligentes.

Le gouvernement a décidé que les nouvelles villes du pays devraient être intelligentes et entièrement basées sur des systèmes numériques pour améliorer leur gestion. Il a affirmé que la construction de la première phase des réseaux télécoms de la nouvelle capitale administrative, dans le district gouvernemental, devrait être achevée dans 6 mois.

Lire aussi :

25/02/2019 – Egypte : Honeywell va fournir un réseau sans fil sécurisé de milliers de caméras de surveillance dans la nouvelle capitale administrative