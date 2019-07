Rwanda : sous la bannière du programme We Care de GSMA, Airtel et MTN s’unissent pour l’inclusion numérique dans le pays

(Agence Ecofin) - Lors de la conférence GSMA Mobile 360 Africa, qui se tient du 16 au 18 juillet 2019 à Kigali, au Rwanda, les opérateurs de téléphonie mobile Airtel et MTN Rwanda ont annoncé ce 17 juillet un accord de collaboration pour promouvoir l’adoption de l’Internet mobile et accélérer l'alphabétisation numérique dans le pays. Cette action se fera sous la bannière du programme « We Care » de la GSMA, l’Association mondiale des opérateurs de téléphonie.

« We Care », qui a été lancé en collaboration avec le ministère rwandais des TIC et de l'Innovation et l’Autorité de Régulation des Services publics du Rwanda (RURA), vient soutenir les efforts du gouvernement visant à renforcer la pénétration des TIC et des services numériques dans tout le pays.

Dans le cadre de cette initiative, les deux sociétés télécoms utiliseront la « Boîte à outils pour la Formation des Compétences de l’Internet mobile » de GSMA pour former leurs agents de vente à un ensemble de notions essentielles telles que les fonctionnalités et la valeur de l’Internet mobile, la sécurité et les coûts liés à l'Internet. C’est au total 10 000 agents de vente qui seront formés. Ils éduqueront à leur tour les clients afin de développer leurs compétences numériques de base.

D’après Akinwale Goodluck, le responsable de la région Afrique subsaharienne à la GSMA, « l’accord conclu aujourd’hui marque une collaboration sans précédent de la part de l’industrie mobile rwandaise qui vise à exploiter le pouvoir de l’Internet mobile pour autonomiser les citoyens et tenir sa promesse pour établir un Rwanda Numérique […] Les compétences numériques sont pré-requises pour que les individus puissent se connecter et améliorer leur vie grâce aux services numériques. Grâce à l'initiative ‘’We Care’’, Airtel et MTN sont en voie de prendre des mesures nécessaires pour accélérer l’inclusion numérique partout dans le pays ».

Paula Ingabire, la ministre rwandaise des TIC et de l'Innovation, a souligné pour sa part que « les téléphones intelligents sont des outils de TIC importants qui peuvent être utilisés pour avoir accès aux services numériques clés tels que : l'éducation et l'information, les soins de santé et les services financiers, entre autres. L'inclusion numérique accrue au Rwanda contribuera énormément à autonomiser nos citoyens, et nous aspirons à cet effet à une collaboration durable ».

Lancé en Amérique latine en 2014, « We Care » aborde dix domaines clés : l'inclusion numérique ; la protection de l'enfance ; la protection de l'environnement ; la réaction aux désastres ; le contrôle du spam par SMS ; la confidentialité des mobiles ; le mobile et la santé ; le déploiement d'infrastructures ; la contribution à la sécurité publique ; le vol des téléphones. L’initiative gère actuellement 25 campagnes en Amérique latine en collaboration avec 55 opérateurs locaux. En Afrique, elle est déjà en cours au Kenya et en Côte d’Ivoire.