Airtel Madagascar : Sponsor de la journée du lait

(AIRTEL MADAGASCAR) - Organisée par Madagascar Dairy Board (MDB) et MIRINDRA, la journée du lait se tiendra les 1, 2 et 3 juin 2018 prochains au centre By Pass Alasora Antananarivo. Elle rassemblera toutes les parties prenantes autour de la filière lait : producteurs, consommateurs et investisseurs. Plusieurs activités sont prévues au programme : ventes-expositions, tombola, conférence-débat, exposition ferme laitière, etc.

En tant qu’acteur engagé dans la promotion des projets à caractère socioéconomique, Airtel Madagascar a apporté son soutien au MDB en termes de communication pour relayer au maximum l’événement.

« Ayant placé l’humain au cœur de notre activité, nous considérons qu’un tel projet qui combine intérêt économique et social se doit d’être promu. Notre engagement à soutenir la filière lait vise à contribuer à dynamiser et promouvoir la filière afin que la consommation par habitant qui est aujourd’hui de 5 litres par an puisse augmenter. » a souligné Maixent Bekangba, Directeur Général d’Airtel Madagascar.

Le Directeur Exécutif de MDB, Mira Rakotondrandria a expliqué en parallèle que cet événement constitue une véritable plateforme d’échanges et de discussions entre les différents acteurs autour de la filière. « Actuellement, nos objectifs sont de promouvoir la production de la filière, renforcer la synergie entre les acteurs, faire appel à des investissements nationaux et étrangers, et sensibiliser la population à la consommation de lait et produits laitiers (…) Cela fait une dizaine d’années qu’Airtel Madagascar nous soutient dans nos projets. En effet, le développement de cette filière demande aujourd’hui l’implication de tous.