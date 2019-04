Netflix va ajouter sa première série animée africaine à sa plateforme

(Agence Ecofin) - Netflix va ajouter « Mama K's Team 4 » à son catalogue, faisant d’elle la première série animée africaine de la plateforme de streaming et de la vidéo à la demande. L’entreprise a annoncé un accord avec le studio d’animation sud-africain Triggerfish et le distributeur britannique CAKE pour la série d'action animée, créateurs de la série.

L’histoire a été créée par l'écrivaine zambienne Malenga Mulendema. Elle a été repérée en 2015 grâce à un concours d’écriture organisé par Triggerfish avec le soutien de Disney. La série a été ensuite dessinée par l'artiste camerounais Malcolm Wope.

Mama K's Team 4 raconte le quotidien de quatre adolescentes vivant dans une version futuriste de Lusaka, en Zambie, recrutées par un agent secret à la retraite pour sauver le monde.

La collaboration entre Triggerfish et Netflix semblait évidente, tant le studio sud-africain se démarquait dans l’écosystème africain de l’animation. Ses deux premiers longs métrages d'animation, « Adventures in Zambezia » (2012) et « Khumba » (2013), sont deux des cinq films sud-africains les plus populaires de tous les temps. Le studio a également animé, en 2016, « Revolting Rhymes », nominé aux oscars.

Servan Ahougnon