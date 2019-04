MTN Côte d’Ivoire lance ses premiers téléphones intelligents 3G en Côte d’Ivoire

(MTN COTE D’IVOIRE) - MTN Côte d’Ivoire lance ses features phones appelés MTN Smart, les premiers téléphones intelligents 3G du marché Ivoirien. Ces téléphones connectés permettront aux abonnés ne disposant pas d’un smartphone, de bénéficier des avantages d’une vie moderne connectée, pour un prix de 16 900F CFA. L’objectif pour l’opérateur télécom étant de réduire la fracture numérique, en proposant un terminal embarquant des services Internet, là où les téléphones basiques sont limités aux Appels et aux SMS. A moyen terme, les MTN Smart permettront aux Ivoiriens de migrer de la 2G vers la 3G, et bientôt la 4G.

Les bénéfices d’une vie moderne et connectée

Le MTN Smart héberge deux cartes SIM et propose toutes les fonctionnalités de base d’un smartphone : accès Internet 3G, connexion Wifi, Applications mobiles Facebook, Whatsapp, Instagram, Youtube, Google Maps, etc). Il dispose d’un appareil photo, du Bluetooth et d’un lecteur de musique, en plus de la radio. Ces features phones permettent non seulement aux abonnés d’être en contact avec leurs proches sur les réseaux sociaux, de partager des informations, mais aussi de regarder des vidéos, des films et d’écouter leurs musiques préférées.

Une offre généreuse

« A MTN, nous croyons que tous les Ivoiriens ont le droit de bénéficier des avantages du monde digital. Avec la commercialisation du MTN Smart, l’accès aux services numériques devient une réalité pour tous. En cela, nous matérialisons notre promesse, celle d’être toujours prêts pour nos Clients », a déclaré Freddy Tchala, Directeur Général de MTN Côte d’Ivoire.

Le pack (Téléphone + carte SIM) est vendu à 16 900 FCFA avec les avantages suivants:

1 Go de volume internet par mois valable 30 jours, pendant 06 mois ;

Facebook et Whatsapp en illimité sur 06 mois ;

Les téléphones sont disponibles dans toutes les agences MTN en Côte d’Ivoire.

L’innovation au service des populations

Ce téléphone intelligent est le fruit d’un partenariat inédit entre le Groupe MTN et KaiOS. Le système d’exploitation de ce dernier permet de réduire le volume des données mobiles et ainsi d’héberger des applications web telles que WhatsApp, Facebook, Youtube, sur un téléphone d’entrée de gamme. Ainsi, bien que les smartphones soient aujourd’hui plus accessibles, leur coût d’acquisition reste élevé. Le MTN Smart se positionne alors comme un moyen novateur permettant à nos clients d’être connectés, à un coût très abordable.

Réduire la fracture numérique et encourager la pénétration des smartphones

En 2017, MTN avait lancé plusieurs innovations, dans le but de connecter les communautés et encourager l’usage des smartphones :

Facebook Flex

Le 02 août 2017, MTN Côte d’Ivoire était le 1er opérateur a lancer le service Facebook Flex, en partenariat avec Facebook, pour permettre à ses 11 millions d’abonnés de « chatter », de publier, de commenter, de « liker », de partager du contenu Facebook avec leurs amis et leurs familles et aussi d'accéder gratuitement à d’autres services basiques en ligne, sans forfait Internet.

Avantage MTN

« L’Avantage MTN », effectif depuis 2017, est une offre innovante pour connecter au monde digital les nouveaux détenteurs d’un Smartphone, dès lors que ce dernier est acheté chez un partenaire agrée MTN. Ils bénéficient de :

1 Go de Bonus Internet offert à l’achat, en envoyant « MTN » par SMS au 300 à partir de son numéro MTN ;

Un bonus de 50% de la consommation Internet tous les mois pendant 6 Mois.

A propos de MTN Côte d’Ivoire

Filiale du Groupe MTN, MTN Côte d’Ivoire est opérateur global, fournisseur de solution Fixe, Mobile, Internet à très haut débit et de paiement, présent en Côte d’Ivoire depuis Juillet 2005. Elle a développé un réseau de télécommunications répondant aux standards internationaux avec des technologies 2G, 3G et 4G en plus du GSM. Son réseau est en constante évolution et est doté de 2 data centers ultra modernes de dernière génération. MTN Côte d’Ivoire s’est rapidement imposée comme l’un des leaders du secteur, avec près de 11 millions d’abonnés à fin 2017. La satisfaction du client est au cœur de l’activité de MTN Côte d’Ivoire. Outre son réseau propre d’agences, elle dispose de plus de cent mille points de ventes distribution répartis sur l’ensemble du territoire et de 2 centres d’appels disponibles 24/7, pour rendre à ses abonnés un service personnalisé et de qualité. En plus de ces canaux classiques, les clients peuvent être assistés via les comptes officiels de MTN Côte d’Ivoire sur Twitter et Facebook. Premier opérateur ivoirien à lancer le Mobile Money, MTN COTE D’IVOIRE dispose d’un réseau de plus de 50 000 points Mobile Money à travers le pays. MTN Côte d’Ivoire emploie à ce jour plus de 750 personnes, dont plus de 30% sont des femmes. Entreprise socialement responsable, MTN Côte d’Ivoire a créé sa fondation et lui consacre chaque année 1% de son bénéfice après impôts. Cette fondation contribue au bien-être des communautés en œuvrant dans les domaines de l’éducation, la santé, du développement communautaire et de l’environnement avec des résultats significatifs.

Vision : Etre à l’avant-garde de la fourniture d’un audacieux nouveau monde numérique à nos clients.

Mission : Rendre la vie de nos clients encore plus radieuse.

A noter que le Groupe MTN, né il y a 23 ans seulement, a réussi à devenir une multinationale de plus de 232 millions d’abonnés et depuis 3 ans maintenant, MTN est la seule marque africaine présente dans le classement des 100 marques les plus prestigieuses du monde. Pour suivre toute l’actualité de MTN Côte d’Ivoire et avoir des informations exclusives, rendez-vous sur : www.mtn.ci, www.mtnbusiness.com, www.facebook.com/MTNCotedIvoire, www.twitter.com/MTNCotedivoire, www.youtube.com/MTNcotedivoire et www.instagram.com/mtnci/