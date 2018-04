La Fondation MTN Côte d’Ivoire offre des cartables solaires et des kits scolaires aux élèves de 3 écoles publiques de Boundiali

(MTN COTE D’IVOIRE) - La Fondation MTN Côte d’Ivoire, en partenariat avec SolarPak, a procédé le mardi 06 mars 2018 à la remise de cartables solaires et de kits scolaires à 400 enfants des écoles primaires publiques EPP Nianion, EPP Tombougou-Samorosso et EPP Nondara de la commune de Boundiali située dans le nord du pays.

SolarPak, le cartable solaire, est un produit conçu par de jeunes ivoiriens. Il s’agit d’un cartable écologique, robuste et résistant aux intempéries, multifonctionnel et facile à utiliser. Il est équipé d’une plaque photovoltaïque, d’une batterie et d’une lampe LED. Il emmagasine de l’énergie dans la journée, grâce aux rayons du soleil et la lumière du jour, qu’il transforme en lumière pour étudier pendant la nuit. Il dispose aussi d’une lampe connectée par un port USB sur la source d’énergie. En une journée, le cartable chargé en électricité offre une autonomie de 5 heures pour la lampe LED.

Ce don d’un montant total de 12 694 181 FCFA (environ 24 000 $) s’inscrit dans la droite ligne des actions de la Fondation MTN Côte d’Ivoire, qui soutient depuis 2006, les projets contribuant durablement à l’amélioration de la qualité de vie des populations de Côte d’Ivoire, principalement dans les domaines de l'Education, la Santé et de l’entreprenariat.

En offrant ces cartables solaires (pour un montant de 10 millions FCFA soit environ 19 000 $) et ces kits scolaires (pour un montant de 2 694 181 FCFA soit environ 5 000 $), la Fondation MTN CI apporte d’une part un palliatif aux problèmes d’accès à l’électricité auxquels sont confrontés ces 400 écoliers vivant en zone non encore électrifiées. Mais aussi, aux ménages à faible revenus qui ne peuvent fournir à leurs enfants des fournitures scolaires nécessaires à leur bon apprentissage scolaire.

A cet effet, M. René YEDIETI, Administrateur de la Fondation MTN a, en présence des autorités municipales et coutumières de la Région, a présenté avec enthousiasme la particularité de ces cartables et a félicité l’ingéniosité et les mérites de cette invention.

En retour, le Maire de la commune de Boundiali a exprimé toute la gratitude des membres de sa communauté et a exhorté la Fondation MTN Côte d’Ivoire à poursuivre ses actions en vue d’apporter le bien être aux populations.

Le budget alloué à la Fondation MTN Côte d’Ivoire pour l’année 2017 s’élevait à 470 millions FCFA (environ 885 000 $) dont 60 % est investi dans l’éducation.

A propos de la Fondation MTN Côte d’Ivoire

Lancée en 2006, la Fondation MTN Côte d’Ivoire soutient les projets contribuant durablement à l’amélioration de la qualité de vie des populations de Côte d’Ivoire, principalement dans les domaines de l'Education, la Santé et de l’entreprenariat. Elle s’investit également dans des réalisations liées aux priorités nationales.

A propos de SolarPak

SOLARPAK est une jeune entreprise ivoirienne. L’idée de ce projet à fort impact social est née du rêve qu’ont les promoteurs d’offrir à tous les écoliers du monde, une vie scolaire sans interruption. Malheureusement, dans plusieurs pays à travers le monde, des millions d’écoliers sont emmenés à abandonner très tôt leur scolarité à raison des conditions difficiles d’accès à l’apprentissage (absence d’électricité, manque d’outils scolaires, etc.). 1er Prix au concours de la GSVC Francophone 2017 à Paris, le 2ème Prix de la Jeunesse francophone 35/35 dans la catégorie Innovation Sociale, le 1er Prix du Mérite au Forum Afrique Expansion de Montréal et 2ème prix d’Excellence 2017 en Côte d’Ivoire.

Eléments d’organigramme :

Président du Conseil de Gestion M. Yigo THIAM

Administrateurs : M. Alexandre N’GUESSAN, M. René YEDIETI, Mme Éliane EKRA, M. Ebenezer BODYLAWSON.

Secrétaire Exécutif : M. Jocelyn ADJOBY -Secrétaire Exécutif Adjoint : Mlle Naminsita BAKAYOKO

Manager CSI : Mme Dorothée ANZOUA – Coordonnatrice de la Fondation : Mme Naminata KOUYATE