Afrique du Sud : MTN acquiert Simfy Africa et prépare son lancement sur le marché du streaming musical

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, MTN a annoncé avoir acquis Simfy Africa, une entreprise locale spécialisée dans le streaming musical. L’information a été révélée par l’opérateur de télécommunications lors du salon AfricaCom, qui s’est tenu à Cape Town, du 12 au 15 Novembre.

Simfy Africa et les 42 millions de titres de son catalogue devraient permettre à MTN de lancer dans les prochaines semaines un service de streaming musical pour la nation arc-en-ciel. Néanmoins, l’opérateur télécoms ne souhaite pas imposer son image à l’activité de Simfy Africa.

« Nous allons continuer à l’opérer en over the top, comme un business indépendant avec une équipe dédiée. Il ne sera pas rebaptisé en marque affiliée à MTN.», explique Bob Shuter, PDG de l’opérateur. Ce dernier dispose déjà de services de streaming musical comme MTN Music et désire donc laisser accompagner le développement de Simfy Africa en lui laissant une certaine autonomie.

MTN devrait essentiellement intervenir au niveau de la fourniture de forfaits internet dédiés aux utilisateurs de Simfy Africa.

Servan Ahougnon