RDC : Netflix annonce la diffusion de son documentaire sur la Cité de la Joie

(Agence Ecofin) - Netflix va diffuser le 7 septembre prochain « City of Joy », un documentaire sur un centre éponyme accueillant les femmes rescapées de violences liées au genre, en RDC. L’information vient d’être fournie par un communiqué de presse du géant américain de la vidéo à la demande.

Le documentaire a pour fil conducteur l'amitié improbable qui se développe entre le docteur congolais Denis Mukwege (photo), nominé pour le prix Nobel de la paix en 2016, Eve Ensler, auteure des Monologues du vagin, et une charismatique militante congolaise des droits humains. Le film suivra leur combat pour la création d’un refuge sûr pour les femmes survivantes des atrocités de la guerre.

Le lancement de ce film intervient alors que Netflix commence à avoir une audience plus stable sur le continent africain. On peut donc s’attendre à ce que l’entreprise américaine lance de plus en plus de contenu original ciblant le continent.

Servan Ahougnon