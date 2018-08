Nigeria: MTN obtient un emprunt de 554 millions $ auprès d’un consortium de 12 banques

(Agence Ecofin) - MTN Nigeria a annoncé le 15 août 2018, la signature d’un accord de prêt de 200 milliards de nairas (554 855 839 dollars US) avec un consortium de 12 banques au cabinet d’avocat Aluko & Oyebode à Ikoyi, à Lagos. La facilité de crédit a une durée de remboursement de cinq ans, avec un moratoire de deux ans. Elle a été entérinée entre la filiale nigériane du groupe télécoms sud-africain MTN et les institutions financières que sont: CitiBank Nigeria, Diamond Bank, Ecobank, Fidelity Bank Plc, First Bank Plc, FCMB, FSDH Merchant Bank, Rand Merchant Bank, Standard Chartered Bank, Standbic IBTC, UBA et Union Bank.

MTN Nigeria prévoit d’investir une partie de cette somme dans l’amélioration de la qualité de ses services et produits. Ferdi Moolman (photo), le président-directeur général de MTN Nigeria, a expliqué que la facilité de crédit « permettra de faire évoluer le réseau afin de fournir une qualité convergente et supérieure, d’augmenter la capacité vocale et la pénétration des services de données ». L’argent servira aussi à « maintenir une structure de capital et un niveau de financement optimaux pour la croissance et l’expansion», a-t-il poursuivi.

Pour Pascal Dozie, le président de MTN Nigeria, ce crédit obtenu par la société télécoms, témoigne de sa crédibilité financière auprès des banques locales.