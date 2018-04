Cameroun: Camtel signe avec Friendly Technologies pour améliorer l’expérience triple-play de ses abonnés

(Agence Ecofin) - Afin d’améliorer l’expérience triple-play de ses abonnés résidentiels, la Cameroon Telecommunications (Camtel) a signé un accord de service avec la société Friendly Technologies. A travers une gamme de solutions techniques, la société israélienne, spécialisée dans la fourniture de solutions de gestion des périphériques pour rationaliser le déploiement et la prise en charge des données, VoIP, IPTV, maison intelligente, services mobiles et services 4G, va aider l’opérateur historique camerounais à améliorer l’expérience télécoms de ses clients résidentiels.

Tout d’abord, Friendly Technologies va fournir à Camtel sa solution TR-069 ACS. Elle automatise le processus d’approvisionnement des appareils des nouveaux abonnés, réduisant le temps de traitement des appels au centre d'appels, simplifie le diagnostic et la résolution des problèmes liés aux routeurs. Ensuite il y a la solution de surveillance QoE. Ce module surveille la qualité du service au point de terminaison des abonnés, fournissant ainsi à Camtel, des informations précises sur la qualité du service fourni à ses abonnés. Enfin, il y a le portail d'auto-assistance. Il offre aux abonnés la possibilité de diagnostiquer automatiquement les problèmes non techniques et de les résoudre en cliquant sur un bouton.

D’après Auguste Serge Behe, le responsable du Département IP Network and Business Solutions de Camtel, Friendly Technologies a été choisi parmi cinq fournisseurs différents. Elle a séduit grâce à son « expérience avérée et sa technologie évolutive. La plateforme de gestion d'appareils TR-069 est accessible par IoT et Smart Home et peut être étendue à d'autres services à l'avenir », a-t-il déclaré.