Afrique : Canal + a gagné environ 700 000 abonnés individuels en 2017

(Agence Ecofin) - En Afrique, Canal + a gagné près de 700 000 abonnés individuels en 2017. Cette information a été fournie par les résultats financiers de Vivendi pour l’année écoulée, présentés et publiés hier par la multinationale française. D’après les chiffres publiés, Canal + Afrique est passé de près de 2,8 millions d’abonnés fin décembre 2016 à près de 3,5 millions d’abonnés, un an plus tard.

En plus de l’amélioration des résultats de Canal + Afrique, c’est toute l’activité du groupe à l’international qui a progressé. Le chiffre d’affaires des activités de Canal + à l’international a connu une hausse de 4,8 % par rapport à 2016. Il est passé de 1,442 million d’euros (2016) à 1,512 million d’euros. En Afrique, Canal + a réalisé un chiffre d’affaires de 511 millions d’euros en 2017, contre 450 millions d’euros, l’année précédente.

Au cours de l’année 2017, Canal + avait suscité quelques inquiétudes aussi bien en France qu’en Afrique où le groupe avait perdu des abonnés. La situation s’est inversée aux troisième et quatrième trimestres aux termes desquels, le groupe a finalement affiché des résultats positifs pour le compte de l’année.

Servan Ahougnon