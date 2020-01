Maroc : Inwi annonce plus d’investissements dans le Mobile Money en 2020

(Agence Ecofin) - Pour 2020, l’opérateur de téléphonie mobile Inwi annonce plus d’engagements dans le paiement mobile, nouveau segment d’activité qu’il a investi en septembre 2019.

Nicolas Lévi, le président directeur général d’Inwi Money, l’a souligné en déclarant que « notre principal challenge consistera à développer une offre Mobile Money viable et à forte valeur ajoutée qui pourra être adoptée par le maximum de nos clients pour pouvoir favoriser l'inclusion financière de l'ensemble de la population ».

Pour atteindre son objectif d’expansion, Inwi compte signer davantage de partenariats pour donner aux Marocains plus d’opportunités de payer avec leur mobile. D’ici la fin du mois de janvier, l’un de ces partenariats verra la généralisation du service Inwi Money dans l’ensemble des magasins de Marjane, le groupe marocain du secteur de la grande distribution.

Pour les quatre premiers mois d’activité d’Inwi Money, la branche monétique de l’opérateur télécoms a dévoilé des transactions d’une valeur de 7 millions de dirhams et enregistré plus de 140 000 clients. La compagnie revendique une présence dans plus de 500 localités sur l'ensemble des régions du Maroc.

