Telma renforce son partenariat avec le MESUPRES pour l’amélioration de l’éducation numérique Malagasy

(TELMA ) - Le protocole d’accord visant à améliorer l’éducation numérique à Madagascar a été signé ce 14 mai 2019 au NOC Telma Analakely entre le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESUPRES) et Telma, Opérateur N°1 à Madagascar. Ce protocole a permis l’augmentation des capacités de iRenala dans tout le Pays et l’installation des zones Wi-Fi dans toutes les universités et instituts de Madagascar.

Réduction de la fracture numérique depuis 2011

Le 6 octobre 2011 a été signé le premier protocole d’accord pour lancer les universités numériques à Madagascar. Ce réseau s’appuyait sur le Backbone en Fibre Optique de Telma. Les six (06) universités et les Instituts Supérieurs de Madagascar étaient alors interconnectés pour la première fois. Ce réseau d’interconnexion a été officiellement baptisé iRenala en 2012 avec son inauguration à Toamasina. Pour sa sortie internationale, le réseau iRenala s’appuyait sur le câble international EASSy. Ce partenariat entre le Réseau N°1 à Madagascar et iRenala vise à réduire la fracture numérique pour tous les Malagasy. En effet, iRenala a su ouvrir la voie à de nouvelles possibilités pour l’enseignement numérique à Madagascar dont :

Le système LMD au sein de nos établissements supérieurs nationaux ;

La mutualisation des outils et des ressources documentaires ;

La mise en place de nouvelles formations à distance ;

iRenala permet de donner la même chance de réussite à chaque étudiant Malagasy où qu’il soit dans tout le pays.

Contribution d’iRenala à l’IEM

Opérateur Malagasy, engagé pour le développement de chaque Malagasy, Telma apporte le meilleur de sa technologie pour servir le développement numérique de l’Education Supérieure et la Recherche Scientifique Malagasy. Une cause qui s’inscrit d’ailleurs dans l’engagement N°5 de la vision stratégique IEM pour le développement inclusif et rapide de Madagascar : « l’Education de qualité pour tous ».

iRenala garantit entre autres un système éducatif pour tous et valorise l’enseignement supérieur en province grâce à une meilleure capacité dans les formations à distance ;

iRenala promeut également l’excellence dans les recherches grâce à un réseau universitaire plus performant et plus stable, fourni par Telma.

Les nouvelles technologies sont incontournables pour le développement d’un pays. Cette même expérience peut être dupliquée dans les domaines de la santé et de la sécurité notamment par :

La mise en place des services de santé de qualité accessibles à tous, l’interconnexion de tous les hôpitaux afin de garantir une qualité de soin optimale pour chaque Malagasy, où qu’il soit à travers le pays. Les nouvelles technologies permettront des consultations et des interventions chirurgicales à distance, par exemple.

La mise en place d’infrastructures performantes et suffisantes pour garantir la paix et la sécurité dans tout le pays (le projet des drones pour assurer la sécurité en campagne et le tracking de nos zébus, les caméras de surveillance pour assurer la sécurité dans les grandes villes et la sécurité urbaine).

Les investissements constants de Telma dans de nouvelles infrastructures pour faire de Madagascar le hub incontestable de l’Océan Indien et pour faire de chaque Malagasy un citoyen du monde digital, traduisent la volonté du Groupe AXIAN et sa filiale Telma à accompagner l’Etat dans l’atteinte des objectifs de développement fixés.

Telma Safidiko N°1 Malagasy !