Le cabinet Goodwill Management présente l’impact d’Orange RDC sur l’économie congolaise

(ORANGE RDC ) - Ce 15 mars, lors d’une conférence de presse au Salon Congo - Pullman Hôtel, le cabinet de conseil en performance économique responsable Goodwill Management a présenté une étude indépendante sur « l’Evaluation de l’impact d’Orange sur l’économie de la RDC ».

De cette étude, il ressort qu’Orange RDC et son écosystème (salariés, fournisseurs, clients, partenaires) représentent 1,6% du PIB du pays et génèrent plus de 309 000 emplois. Cette contribution se fait de manière directe par les emplois créés, la fiscalité et les achats effectués par l’entreprise congolaise. Les produits et les services, le cœur de métier et les programmes sociétaux impactent de manière indirecte l’économie de la République démocratique du Congo.

La Fondation Orange apporte son soutien à l’éducation au travers des Maisons digitales de Bukavu et de Maitumani (qui sont des centres de formations destinés aux femmes et jeunes filles), de l’école numérique avec le partenariat noué avec le Centre d’Education Nationale à Distance (CNED). La fondation Orange intervient également dans le secteur de la santé avec des programmes comme l’application Cycle M véritable aide à la maîtrise du cycle menstruel.

Les Villages Orange sont également une preuve de l’engagement de la Fondation. En effet, un village Orange regroupe un centre de centre de santé, un point d’eau et une école. Avec le service Orange Money, l’entreprise concourt à l’inclusion financière de la population Congolaise dont le taux de bancarisation peine à dépasser les 6%.

La motivation de cette étude est simple : au-delà des bilans financiers, Orange a voulu vérifier l’adéquation de ses principes et de ses valeurs avec l’exercice de son cœur de métier en RDC.

Les résultats décrits dans cette étude confirment les objectifs du plan stratégique 2017-2020 d’Orange, intitulé « Essentiels 2020 », et annoncé le 12 Janvier 2017. Cette nouvelle stratégie, caractérisée par sa signature « Vous rapprocher de l’essentiel » porte le client au cœur de toutes ses opérations et se veut à l’écoute de tous les segments de la population congolaise afin de leur offrir des produits et des services adaptés à leurs besoins, et ainsi répondre à ce qui leur est « essentiel » au quotidien.

Orange RDC contribue au développement de la RDC.

A propos d’Orange RDC

Orange RDC est une filiale à 100% du Groupe Orange et est présent en République Démocratique du Congo depuis octobre 2011. Elle compte 476 employés et plus de 10 millions d’abonnés lui font confiance. Orange RDC est une des marques préférées de la population Congolaise et fait travailler indirectement des centaines de milliers de congolais dans la maintenance et le développement de son Réseau téléphonique et la Distribution de ses produits et services. Orange RDC participe au développement économique et humain de la RDC par son engagement, son excellence et sa proximité avec les populations congolaises.