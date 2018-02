Petites Annonces Afrique Francophone : Afrimalin fusionne avec Kerawa et LePortail

(Agence Ecofin) - Les plateformes de petites annonces d’Afrique francophone, Afrimalin, Kerawa et LePortail ont fusionné. L’information a été annoncée dans un communiqué de presse conjoint, publié par les entreprises concernées dans la journée du 14 février.

« Afin de devenir le leader du secteur, il nous paraissait naturel de nous associer. Nous avons décidé de fusionner avec Kerawa.com et LePortail.ci qui ont des positions dominantes, respectivement au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Cela va nous permettre ainsi de dépasser le million de visiteurs mensuels et de passer de 8 à 10 pays couverts», explique, dans le communiqué, Thibault Launay, cofondateur d’Afrimalin. Son opinion rejoint celle de Nino NJOPKOU, fondateur de Kerawa, pour qui « cette fusion permettra de toucher plus d’internautes dans plus de pays ».

Avec cette fusion, Afrimalin qui comptait 400 000 visiteurs mensuels et environ 250 000 annonces, affiche désormais, avec le cumul des chiffres de ses partenaires, 1,1 million de visiteurs mensuels et plus de 700 000 annonces. Le groupe a également fait part de son intention de lever environ 1,5 million d’euros, d’ici la fin du mois.

Servan Ahougnon