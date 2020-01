Côte d’Ivoire : Stéphane Richard, PDG du groupe Orange, à Abidjan pour une cinquième visite officielle

(ORANGE) - Stéphane Richard, Président Directeur Général du Groupe Orange, sera en visite officielle en Côte d’Ivoire à partir du 15 janvier 2020, accompagné d’Alioune N’diaye, CEO Orange Afrique et Moyen-Orient et de Paul De Leusse, Directeur Général Adjoint, en charge des Services Financiers Mobiles. Du 15 au 17 janvier, la délégation s’entretiendra avec les plus hautes autorités du pays, avant de rencontrer les équipes d’Orange Côte d’Ivoire et de se rendre sur le site du siège de la future banque du groupe, Orange Banque.

Des audiences accordées au sommet de l’Etat de Côte d’Ivoire

Stéphane Richard, Alioune N’diaye et Mamadou Bamba, CEO d’Orange Côte d’Ivoire seront reçus en audience le jeudi 16 janvier par SEM. Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire, à la suite d’un entretien avec SEM. Amadou Gon Coulibaly, Premier Ministre – Ministre du Budget et du Portefeuille de l’État, chef du Gouvernement le même jour.

Lors de la dernière journée de visite, le 17 janvier, le Ministre de l’Économie et des Finances, M. Adama Coulibaly accordera une audience spéciale à Paul De Leusse, Directeur Général Adjoint, en charge des Services Financiers Mobiles du Groupe Orange.

Ces rencontres permettront à chacune des parties de revenir sur l’actualité, d’aborder les perspectives de développement du Groupe Orange en Côte d’Ivoire et de réaffirmer la force du partenariat privilégié et historique qui lie le Groupe Orange à l’État de Côte d’Ivoire.

Orange Côte d’Ivoire, un acteur digital engagé

La délégation du Groupe Orange aura également plusieurs séances de travail avec Mamadou Bamba, Directeur Général d’Orange Côte d’Ivoire afin d’aborder le développement de l’offre de services dans le pays et la sous-région. Ainsi, le déploiement des réseaux très haut débit, les projets à venir pour la filiale ivoirienne et le cluster Orange Côte d’Ivoire / Burkina Faso / Libéria seront en tête de l’ordre du jour.

Une rencontre est également prévue avec les acteurs de la transformation digitale de l’écosystème ivoirien. Les responsable d’Orange Money et du Centre d’Expertise et de Conformité Orange Money (CECOM) présenteront les enjeux et perspectives de leurs activités. Les talents et leaders du programme de transformation d’Orange Côte d’Ivoire présenteront également leurs réalisations.

La visite du siège social d’Orange Banque, à Abidjan

Stéphane Richard se rendra à Marcory, Zone 4, à l’angle de la rue Louis Lumière, où sera inauguré très prochainement le siège d’Orange Banque, la première banque du Groupe en Côte d’Ivoire. Une visite de terrain qui permettra au Président Directeur Général du Groupe de découvrir les nouveaux locaux. Cette visite officielle, 5e de Stéphane Richard en Côte d’Ivoire, témoigne du positionnement d’Orange Côte d’Ivoire comme partenaire stratégique du développement durable du pays. Il avait déjà fait le déplacement pour les ‘’Entretiens de Royaumont’’ à Yamoussoukro en 2019, le lancement des travaux de construction du futur siège d’Orange Côte d’Ivoire en 2017, le lancement du service Orange Collecte en 2015, et l’inauguration du Technocentre Orange en 2011.

À propos d’Orange Côte d’ Ivoire

Orange Côte d’Ivoire, leader de la téléphonie en Côte d’Ivoire avec plus de 14 000 000 de clients, est une entreprise qui œuvre au quotidien à offrir à ses clients la meilleure expérience. Elle propose ainsi des services Fixe, Mobile et Internet sur les marchés Grand Public, Opérateurs et Entreprises.

Orange Côte d’Ivoire a révolutionné le mobile Banking en Côte d’Ivoire en lançant depuis 2008 son service Orange Money pour simplifier la vie de ses clients en leur permettant d’effectuer plusieurs transactions financières via le mobile comme le transfert d’argent, le paiement de factures, la collecte de fonds.

En plus de sa démarche Qualité certifiée ISO 9001 par l’AFAQ- AFNOR, Orange Côte d’Ivoire réaffirme son positionnement d’entreprise citoyenne et son attachement à la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) à travers de nombreux projets sociaux. Ces résultats ont pu être réalisés grâce à un personnel compétent et qualifié qui bénéficie de conditions de travail et de santé exceptionnelles. Ces atouts ont valu à Orange Côte d’Ivoire d’être certifié Top Employer 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

Depuis 2016 Orange Côte d’Ivoire s’est déployé dans la sous-région par le rachat des opérateurs Cellcom Libéria et Airtel Burkina Faso devenus respectivement Orange Libéria et Orange Burkina Faso.

Visitez nos sites : www.orange.ci / www.business.orange.ci

Suivez nous sur : Facebook : www.facebook.com/orangecotedivoire / Twitter : https://twitter.com/CI_Orange