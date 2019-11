Côte d’Ivoire : Orange Fab et Seedstatrs récompensent les 3 meilleures start-up

(ORANGE COTE D’IVOIRE) - Seedstars World, le plus grand concours de start-up des marchés émergents, s'est associé à Orange Fab Côte d’Ivoire, l’accélérateur de croissance de start-up d’Orange CI, pour un événement de démo et de pitchs, qui s’est tenu le vendredi 25 octobre 2019 à l’Hôtel Azalai de Macory.

Cette activité s’est déroulée en trois phases, la première partie a concerné la présentation des innovations des start-ups lauréates de la saison 5 d’Orange Fab. Ensuite, la deuxième partie était relative aux 8 start-up ivoiriennes qui ont compéti afin de représenter le pays au Seedstars Summit pour tenter de remporter jusqu'à 500 000 USD en investissements, ainsi que d’autres prix.

La dernière partie de cette cérémonie a été consacrée à la remise des prix aux 4 lauréats de la saison 5 d’orange Fab.

En effet, le 1er Prix est revenu à la start-up « Afrik’apps » désigné lauréat de cette saison: une startup spécialisée dans la création d’application mobile à utilité sociale et dans la conception de solutions de portabilité. Elle propose Ahiwaaa une application web / mobile avec plusieurs interfaces. C’est un hub numérique qui réunit sur une plateforme de gestion des coursiers et des livreurs ainsi que toutes leurs demandes de courses et de livraisons.

Suivi de la start-up « Innoving » qui a reçu un accompagnement à hauteur de 10 millions FCFA. Innoving est une start-up de services numériques spécialisée dans les outils de gestion 360° pour les entreprises et les commerces. Elle propose une application de gestion pratique et adaptée à l'environnement des entreprises en Afrique.

Enfin, la start-up « smartphorce » qui se dévoile comme une solution de collecte et d'analyse d'information en tout genre.

Par ailleurs, la manager Orange Fab, Véronique Kouadio, a ajouté que les start-up bénéficient chacune d'un chèque d'accompagnement de 10 millions FCFA.

Anne-Lugon Moulin, ambassadeur de la Suisse, a, pour sa part, indiqué que l’émergence des start-up en Afrique contribuera fortement à solutionner les problèmes du continent.

Quant à Stéphane Varret, Directeur général adjoint d’Orange Côte d’Ivoire, il a fait savoir qu’Orange Fab a pour objectif de soutenir et valoriser la croissance des start-up africaines. Par ailleurs, il a souligné qu’en ligne avec la stratégie d’open innovation du Groupe Orange qui est d’accompagner 500 start-ups dans le monde entier d’ici 2020, Orange a soutenu plusieurs start-ups africaines classées parmi les plus innovantes en 2019.