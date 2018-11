Musique et Engagement citoyen: Airtel Madagascar est partenaire du concert de levée de fonds de DO B

(AIRTEL MADAGASCAR) - Le 3ème opérateur mobile mondial prête main-forte à l’organisation du spectacle gratuit de Beat-box de Do B qui se tiendra au CGM, à Antananarivo, ce samedi 17 novembre à 15h. Après le concert, la somme collectée sera versée à l’ONG Manda et permettra de venir en aide à plusieurs enfants démunis.

Soulignons que cet événement entre dans le cadre de la célébration du 5ème anniversaire de DO B. Après son one man show, il promet la prestation de huit invités : valihiste, rappeurs, danseurs… il faut venir pour ne rien rater. « Joignons l’utile à l’agréable. En effet, cet évènement sera, non seulement, une des rares occasions pour apprécier en direct le beatbox mais permettra également de participer à une cause vitale pour les enfants de la rue... » s’est exprimé l’artiste.

Ce soutien rappelle à la fois les engagements citoyens d’Airtel Madagascar ainsi que sa volonté de promouvoir les talents malgaches. Toujours à l’écoute de la communauté qu’il sert, l’opérateur reste fidèle à sa politique de proximité.

A propos de DO B

DO B est un jeune artiste de la scène Hip-Hop. Il excelle dans l’art du « Beatboxing » ou en d’autres termes, des percussions vocales ainsi que des imitations bluffantes de timbres et d’instruments très variés.

A propos de l’ONG Manda

Fondée en 1999, l’ONG vient en aide aux enfants défavorisés d’Antananarivo. Les projets qu’elle entreprend sont organisés de façon autonome et prennent en charge plus de 300 enfants des rues. L’ONG lutte notamment contre les violences perpétrées envers les enfants de rues ainsi que la situation de précarité dans laquelle ils sont voués.