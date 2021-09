Zimbabwe : la 3e extension réseau de NetOne débute bientôt, les équipements télécoms sont arrivés

(Agence Ecofin) - En 2011, le taux de pénétration du haut débit a été porté à 35% grâce à la première phase d’extension réseau initiée par NetOne. La seconde phase intervenue quelques années plus tard a relevé le taux de pénétration à 61%.

La troisième phase d’extension du réseau télécoms à haut débit de l’opérateur historique NetOne débutera sous peu. Dingumuzi Phuti (photo), le vice-ministre des Technologies de l'information et de la communication, des Services postaux et du Courrier, l’a affirmé à l’Assemblée nationale jeudi 9 septembre. Il a expliqué aux députés que la société publique réceptionnait déjà les équipements télécoms nécessaires à la réalisation de ce chantier de développement évalué à 71 millions USD.

« Nous avons commencé à recevoir des équipements pour la phase III du MBB [Mobile BroadBand, Ndlr] qui cible en particulier les zones rurales. Cela améliorera la couverture du réseau et garantira que davantage de zones peuvent accéder aux services », a déclaré Dingumuzi Phuti. Il a précisé que le nouveau projet verra le déploiement de 260 stations télécoms à haut débit à travers le pays. Ils viendront s’ajouter aux 75 stations de base 2G que NetOne a déjà mis à niveau pour la 3G et 60 autres qui ont été modernisés pour la 4G.

Le projet d’extension du réseau télécoms de NetOne, piloté par Huawei, date de 2017. Mais il a connu du retard à cause de la situation économique difficile que traversait le Zimbabwé puis de la brouille survenue en 2019 entre les gouvernements zimbabwéen et chinois. Les autorités de Pékin avaient accusé celles de Harare d’abus de confiance après que ces dernières aient saisi les capitaux d’investissement du projet, déposés sur un compte séquestre, pour obtenir des devises. Pékin avait alors suspendu le financement pour une durée indéterminée.

Une fois achevé, l’extension réseau de NetOne contribuera à répondre plus efficacement à la demande en connectivité à haut débit qui croit dans le pays depuis 2020. Selon l’Autorité de régulation des postes et télécommunications (POTRAZ), le trafic data a encore augmenté de 29,9% pour atteindre 21 865 téraoctets au premier trimestre 2021 contre 16 834 téraoctets enregistrés au quatrième trimestre 2020. Le taux de pénétration du haut débit a grimpé à 61,1%.

Le gouvernement du Zimbabwe, à travers la 3e phase d’extension du réseau télécoms de NetOne, veut porter le taux de pénétration d’Internet à 85%. Il est conscient que l’accès d’un plus grand nombre de Zimbabwéens, notamment ceux des zones rurales, aux services télécoms de qualité contribuera à l’accès d’une plus grande partie de la population aux avantages qu’offre l’économie numérique. Dans son « DIGITAL ECONOMY FOR ZIMBABWE Country Diagnostic Report » publié en mars 2021, la Banque mondiale estime que le numérique a le potentiel de créer 40 000 nouveaux emplois et d’accroître les revenus du pays.

Muriel Edjo

