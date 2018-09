Tanzanie: Tigo lance la 4G+ et passe à la vitesse supérieure face à ses concurrents

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile Tigo Tanzanie est sur la bonne voie pour réduire définitivement l’écart qui le sépare de l’opérateur leader Vodacom.

Le 13 septembre 2018, la filiale du groupe télécoms luxembourgeois Millicom International Cellular (MIC) a officiellement lancé la 4G+. Le réseau n’est encore disponible que dans cinq villes que Dar es Salaam, Arusha, Morogoro, Moshi et Dodoma. Le service sera étendu progressivement aux 22 autres villes du pays qui jouissent déjà de la 4G.

La 4G+, Jerome Albou, le directeur technique de Tigo Tanzanie, explique qu’elle est la réponse de la compagnie à la demande croissante des Tanzaniens en connectivité mobile plus rapide. Tarif Boudiaf, le dicteur commercial de la société télécoms a ajouté qu’avec cette technologie qui libère tout le potentiel actuel de l’Internet, les consommateurs pourront accéder à divers services en ligne de dernière génération.

Avec la 4G+, Tigo Tanzanie espère séduire de nouveaux consommateurs pour arracher à Vodacom la place de leader du marché télécoms local. Au 30 juin 2018, selon l’Autorité de régulation des communications de Tanzanie (TCRA), Vodacom détenait 12 689 666 clients pour 32% de part de marché. Tigo le talonnait avec 11 460 964 clients pour 29% de part de marché. Soit un écart de 1 228 702 abonnés.

Sur le marché, Airtel détenait la 3ème place avec 11 005 202 abonnés pour 27% de part de marché. La filiale de Viettel, Halotel, revendiquait 9% de part de marché avec 3 513 927 abonnés. Zantel et ses 1 047 284 abonnés devançait TTCL et Smart, respectivement derniers avec 494 487 et 132 132 abonnés.