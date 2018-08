MTN CI lance le premier service permettant de souscrire aux forfaits internet par un simple appel en Côte d’Ivoire

( MTN COTE D’IVOIRE) - Appeler pour souscrire à un forfait, c’est maintenant possible avec MTN ! Pour le plus grand bonheur des abonnés et pour leur simplifier la vie, MTN prend une longueur d’avance. Elle est la première marque de téléphonie en Côte d’Ivoire à proposer la souscription aux forfaits Internet par un simple appel.

En effet, en plus de la méthode classique en composant le short code *105#, Il est désormais possible de souscrire aux différents forfaits Internet en appelant gratuitement un numéro court : le 6000.

L’abonné se laisse ensuite guider par le serveur vocal, qui lui demandera de sélectionner un forfait puis de valider son choix. Il sera aussitôt débité du montant de l’offre et recevra une notification vocale ou un SMS confirmant l’activation du forfait.

Le service de souscription aux offres via un appel est une innovation qui répond à notre mission qui est de faciliter l’accès au monde numérique au plus grand nombre. Avec MTN, quand c’est simple, c’est mieux !

Pour plus de renseignements, veuillez contacter le Service Clients au 555.