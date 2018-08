Telecom Egypt obtient un crédit syndiqué de 500 millions de dollars US mené par des banques émiraties

(Agence Ecofin) - Telecom Egypt a obtenu un crédit syndiqué de 500 millions de dollars US auprès de plusieurs banques menées par les émiraties First Abou Dhabi Bank et Mashreqbank. L’argent collecté par l’opérateur historique des télécommunications lui servira à financer ses dépenses en capital et en fonctionnement. Cette facilité de financement, d’une durée de validité de cinq ans, vient s’ajouter aux deux autres que la société télécoms a obtenu en mai dernier et destinées aussi bien à financer ses plans d’expansion d’activités que ses besoins en fonds de roulement.

En effet, en mai 2018, Telecom Egypt a obtenu un crédit syndiqué de 200 millions de dollars US auprès de la Banque africaine d’Import-Export (Afreximbank) en plus d’un autre montant similaire de la Bank of China et de China Export & Credit Insurance Corporation. En tout, c’est une somme de 900 millions de dollars US que l’opérateur historique des télécommunications a déjà levé depuis le début de l’année.

En matière d’investissement pour l’expansion de ses activités, Ahmed El Beheiry, le directeur général du groupe indiquait que les prochaines années seront focalisées sur « l'intégration et la monétisation réussies de l'activité mobile nouvellement établie pour stimuler la croissance; la refonte de l'infrastructure Internet égyptienne pour fournir la meilleure qualité de service et générer des revenus et de la croissance économique; élargir le réseau international de l'Égypte dans le but de permettre notre vision de l'Égypte en tant que plaque tournante numérique ».

Le patron de Telecom Egypt s’exprimait sur cette question le 14 août 2018, lors de la présentation des résultats financiers de l’entreprise pour le second trimestre 2018. Il en ressort qu’au 30 juin 2018, la société télécoms revendiquait déjà un revenu semestriel consolidé de 10 124 612 000 livres égyptiennes (565 262 940 dollars US). Soit une progression de 16% comparé aux 8 736 458 000 livres égyptiennes (487 761 500 dollars US), réalisés à la même période en 2017.

