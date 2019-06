Madagascar : Airtel propose de nouveaux tarifs de communication avec le lancement « Airtel M’Lay »

(AIRTEL MADAGASCAR) - Privilégiant depuis toujours sa politique de proximité avec ses abonnés, Airtel Madagascar continue à faire valoir innovation et générosité à travers ses offres en perpétuelle amélioration. Le tout en réponse aux besoins évolutifs de ses consommateurs actuels et potentiels.

« Airtel M’Lay », pour partager plus d’émotions

En ce mois de Juin symbole du retour à l'indépendance du peuple Malagasy, Airtel nous accompagne dans notre bonheur en mettant sur le marché ses nouvelles offres « Airtel M’Lay », permettant à sa clientèle de jouir d’une abondance d’appels illimités à des tarifs des plus abordables. Ainsi vous pouvez dorénavant bénéficier, à seulement 2000 Ar, de 2 jours de liberté d'appel allant jusqu'à 200 minutes de communication. Avec Airtel M'Lay, vous avez aussi des offres à 500 Ar et 1000 Ar valables 24h, mais également des offres qui vous donnent une semaine voire un mois entier de liberté de communiquer et partager vos émotions avec ceux qui vous sont chers. Composez le *100# pour en savoir plus. «Comme son nom l'indique Airtel M’Lay combine satisfaction et émotion en joignant parfaitement l'utile à l'agréable, de manière à rapprocher les populations et de faciliter ainsi le développement durable et communautaire. Au-delà d'une offre, Airtel M’Lay est un nouveau style de vie qui se veut générateur de richesse en donnant un sens au pouvoir d'achat du peuple Malagasy. Il va désormais, grâce à l'extension des validités des offres, consommer entièrement ce pourquoi il a payé, mais aussi et surtout ne payer que ce qu'il veut consommer. De même, grâce d'une part à la diversité de choix qui s'offre à lui et d'autre part à l'annulation des consommations non contrôlées souvent générées par les téléphones intelligents appelés communément Smartphones » souligne Eddy Kapuku, directeur général d’Airtel Madagascar.

« Airtel M’Lay », conquérant et généreux

Une excellente nouvelle pour les utilisateurs Airtel, qui pourront également grâce à « Airtel M’Lay » bénéficier de 60% de réduction sur les appels hors forfait vers tous les opérateurs à 5Ar/sec. Dynamique et fidèle à lui-même, fort du respect intarissable dont il fait preuve à l’égard de ses abonnés, Airtel Madagascar continue ainsi sur sa lancée à l’image des forfaits qui conquiert le marché de la télécommunication.

« Airtel M’Lay », une offre inédite

Proposant toujours le meilleur, Airtel Madagascar s’investit au quotidien dans la mise sur le marché d’offres à la fois exceptionnelles et alléchantes, qui permettent à ses abonnés où qu’ils se trouvent de rester connectés et de vivre une expérience unique avec Airtel. « Airtel M’Lay » est la concrétisation de cette volonté de l’opérateur à aller de l’avant. De plus, le lancement de la « SIM M’Lay » en début d’année avait déjà annoncé les couleurs de ce service, qui n’est pas une promotion, mais un renforcement du pouvoir d’achat du consommateur.

« Airtel M’Lay », festif et fédérateur

Proposant comme toujours joie et allégresse à tous ses abonnés, Airtel Madagascar avait annoncé de belles festivités pour le lancement de « Airtel M’Lay ». Pour ce faire, tout un programme exceptionnel, des plus divertissants était ainsi à découvrir. La grande « Caravane M’Lay » a ouvert les festivités en parcourant toute la ville, réjouissant tous ceux qui l’ont croisé par son animation musicale qui invitait à la danse. Des « Vélos Parade » partout dans les six arrondissements de la capitale, ont rejoint le Jardin d’Ambohijatovo, où un lâcher de ballons et un grand flash-mob, suivi d’une ambiance clubbing exceptionnelle ont eu lieu.

À propos d’ Airtel Africa

Airtel Africa Ltd est une société panafricaine de télécommunications présente dans 14 pays d'Afrique. Airtel Africa est animée par la vision de fournir des services mobiles abordables et innovants à tous. Cette vision est soutenue par son actionnaire principal, Bharti Airtel. Les produits développés par Airtel Africa sont compatibles 2G, 3G, 4G et permettent la transmission des services voix et de données sans fil, ainsi que le commerce mobile par le biais d'Airtel Money. Airtel Afrique compte près de 100 millions de clients dans l'ensemble de ses activités.