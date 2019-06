Algérie: Ooredoo adopte la passerelle mobile virtuelle de Nokia pour être prêt à la nouvelle génération de services à haut débit

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile Ooredoo Algérie a engagé le déploiement de la passerelle mobile virtuelle Cloud Mobile Gateway de Nokia. A travers cette opération, la société télécoms prépare son réseau à la nouvelle génération de services télécoms à haut débit et renforce son leadership technologique dans la région Afrique du Nord.

L’adoption de la Cloud Mobile Gateway de Nokia par Ooredoo Algérie entre dans le cadre du projet de transformation de son réseau central Next Generation Core (NGC). Elle constitue l’une des étapes les plus importantes dans cette opération de modernisation. Elle aidera Ooredoo Algérie à offrir une expérience réseau de qualité à travers les technologies d’accès fixe et sans fil.

Selon Abdullatif Hamad Dafallah (photo), le président-directeur général d’Ooredoo Algérie, « la solution de bout en bout de Nokia, qui a fait ses preuves sur le terrain, nous permettra d’accroître la capacité de base des paquets et de lancer le processus de cloudification pour les applications des opérateurs télécoms. Avec cette solution, nous pourrons prendre en charge plus d'utilisateurs, d'appareils et de services via un accès fixe et sans fil ».

Avec une consommation de données en constante augmentation dans le monde entier, qui suscite une forte pression sur les opérateurs télécoms, l’adoption de la Cloud Mobile Gateway permettra non seulement à Ooredoo Algérie de satisfaire les demandes de ses abonnés, mais également d’enregistrer encore plus de revenus.