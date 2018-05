orange-rdc-a-obtenu-la-licence-4g

(Orange RDC) - Orange RDC est heureux d’annoncer à ses abonnés et à la population congolaise à travers la République, l’acquisition de la licence 4G le jeudi 10 mai 2018.

Comme l’a souligné, Gérard Lokossou, Directeur Général d’Orange RDC : « Cette acquisition concrétise la promesse d’ORANGE de toujours offrir le meilleur à ses clients… le meilleur de ce qui existe sur notre continent, et aussi au niveau des standards mondiaux ».

Orange est le premier opérateur à annoncer l’obtention officielle de la 4G. Celle-ci s’inscrit pleinement dans les objectifs du plan stratégique 2017-2020 d’Orange RDC, intitulé « Essentiels 2020 ».

Cette nouvelle stratégie, caractérisée par sa signature « Vous rapprocher de l’essentiel », porte le client au cœur de toutes ses opérations et se veut à l’écoute de tous les segments de la population congolaise afin de leur offrir des produits et des services adaptés à leurs besoins, et ainsi répondre à ce qui leur est « essentiel » au quotidien.

A ce jour, Orange fournit la meilleure expérience 3G de la RDC et entend continuer quotidiennement à améliorer la qualité de ce service pour la plus grande satisfaction de ses clients. D’ailleurs, la couverture 3G+ sera étendue à 100% de notre couverture réseau sous peu.

Avec la 4G d’Orange, nos abonnés vivront une véritable révolution de leurs usages internet. Elle répond ainsi aux besoins sans cesse grandissants de nos abonnés et de la population en contenus multimédias, streaming en haute définition, vidéo à la demande, réseaux sociaux.

La 4G d’Orange permettra également d’accompagner la montée en puissance des besoins des entreprises en offres de mobilité et de qualité supérieure. Les professionnels, au bureau, à la maison ou en déplacement, pourront envoyer des emails avec des pièces jointes volumineuses, organiser des vidéoconférences avec des partenaires à l’étranger.

Avec l’acquisition de la licence 4G, Orange contribue également au développement économique et social de la RDC, grâce aux perspectives offertes en matière de e-commerce, e-santé ou e-éducation notamment.

Plus que le changement d’un chiffre, la 4G d’Orange offrira à nos abonnés une expérience unique et incomparable en RDC.

A propos d’Orange RDC

Orange RDC est une filiale à 100% du Groupe Orange et est présent en République Démocratique du Congo depuis octobre 2011. Elle compte 597 employés et plus de de 10 millions d’abonnés (formule ARPTC) lui font confiance. Orange RDC est une des marques préférées de la population Congolaise et fait travailler indirectement des centaines de milliers de congolais dans la maintenance et le développement de son Réseau téléphonique et la Distribution de ses produits et services. Orange RDC participe au développement économique et humain de la RDC par son engagement, son excellence et sa proximité avec les populations congolaises.