RD Congo: Orange et Vodacom ont annoncé la 4G

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile Orange a annoncé le 10 mai l'octroi de la licence 4G en République démocratique du Congo. Pour Gérard Lokossou (photo), directeur général d'Orange RDC. "Avec la 4G d'Orange, les Congolais auront accès à encore davantage de multimédia, de streaming, de vidéo à la demande et de réseaux sociaux".

Dès le lendemain, Vodacom annonçait a son tour le lancement officiel de son service 4G. Cette situation présage une intensification de la concurrence sur le marché télécoms national. En effet, au regard du besoin sans cesse croissant des populations en connectivité plus rapide, soit pour se divertir, soit pour communiquer et travailler, c’est à la société qui déploiera le plus rapidement son réseau dans le plus grand nombre de villes du pays, qu’ira le plus grand nombre de nouveaux abonnés ainsi que la plus grosse part de marché.

La 4G acquise par tous les opérateurs vient en quelque sorte rééquilibrer les forces sur le marché télécoms congolais.