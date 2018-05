Namibie: Paratus Telecom s’offre l’expertise de Mapcom Systems pour améliorer l’efficacité de son réseau LTE

(Agence Ecofin) - Dans le souci d’améliorer l’efficacité de son réseau LTE, l’opérateur télécoms namibien Paratus Telecom a signé un accord de service avec Mapcom Systems, le fournisseur de solutions logicielles OSS (Operating Support System) et BSS (Business Support System) pour sociétés de télécommunications. A travers cet accord, Paratus Telecom va installer le logiciel M4 Solutions Suite de Mapcom System afin d'accélérer le processus de gestion des services et gérer la planification, la construction et la maintenance de son réseau haut débit.

En utilisant le logiciel M4 Solutions Suite, Mapcom Systems estime que Paratus Telecom aura une visibilité sur l'ensemble de son réseau et des données pertinentes supplémentaires provenant de fournisseurs tiers dans un seul système, améliorant ainsi la veille stratégique et la collaboration entre les départements. Pour le président-directeur général de Paratus Telecom, Barney Harmse, « Mapcom Systems est le partenaire idéal pour améliorer l'efficacité opérationnelle et améliorer la satisfaction de la clientèle, tout en identifiant facilement les opportunités de revenus grâce à la visualisation de données géographiques ».

Cet investissement de Paratus Telecom dans son réseau rentre, selon l’entreprise télécoms, dans le cadre de sa stratégie de déploiement d'une infrastructure télécoms de qualité pour un service de qualité. « Nous fournissons des services sur notre infrastructure à de nombreux opérateurs de télécommunications internationaux réputés en Afrique. La solution M4 Solutions Suite de Mapcom Systems jouera un rôle essentiel dans l'intégrité et la santé de notre réseau en fournissant un service de classe mondiale à des opérateurs de classe mondiale », s’est réjoui Barney Harmse.