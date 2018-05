RD Congo: Vodacom a lancé la 4G le 11 mai 2018, prenant de vitesse Orange, Airtel et Africell

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile Vodacom a annoncé le lancement officiel de son service 4G en République démocratique du Congo, le 11 mai 2018. La compagnie télécoms qui a acquis sa licence pour le très haut débit, deux jours plus tôt, présente ce bond technologique comme le signe de son engagement à toujours répondre aux exigences de qualité de service et d’innovation réclamées par ses consommateurs.

En lançant la 4G, vendredi dernier, Vodacom a pris une légère avance sur ses rivales Airtel, Orange et Africell, qui ont également obtenu leur licence 4G, le 09 mai 2018. Cette situation présage une intensification de la concurrence sur le marché télécoms national. En effet, au regard du besoin sans cesse croissant des populations en connectivité plus rapide, soit pour se divertir, soit pour communiquer et travailler, c’est à la société qui déploiera le plus rapidement son réseau dans le plus grand nombre de villes du pays, qu’ira le plus grand nombre de nouveaux abonnés ainsi que la plus grosse part de marché.

La 4G acquise par tous les opérateurs vient en quelque sorte rééquilibrer les forces sur le marché télécoms congolais. C’est conscient du danger que représente cet équilibre des forces, pour son titre d’opérateur leader du marché télécoms national, que Vodacom s’est lancée à l’assaut du marché du très haut débit avant les autres.