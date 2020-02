Côte d’Ivoire : cérémonie d’inauguration de l’Espace « Mandela Peace Parc »

(MTN COTE D’IVOIRE) - Le lundi 3 février 2020, s’est tenue la cérémonie d’inauguration de l’espace « Mandela Peace Parc », en présence de L’Honorable Ehouo Jacques, Député-Maire du Plateau, des autorités et des 1ère Dames de Côte d’Ivoire. MTN Côte d’Ivoire en partenariat avec la Mairie de la Commune du Plateau et l’Ambassade d’Afrique du Sud en Côte d’Ivoire, veulent par la mise à disposition de cet espace aux populations ivoiriennes, rappeler leur engagement et leur contribution à la Paix en Côte d’Ivoire.

En effet, l’intention du « Mandela Peace Parc » ou « Parc de la Paix Mandela » est d’être un symbole de paix, d’unité et de dialogue pour les populations. L’espace, qui sera un lieu de repos et de rafraîchissement pour tous, tire son nom de l’ancien président et icône de la lutte, Nelson Mandela, qui est au monde une figure de proue représentant la paix et la réconciliation.

Prenant la parole lors de la cérémonie, Monsieur Djibril OUATTARA Directeur Général de MTN Côte d’Ivoire déclaré que « MTN Côte d’Ivoire a apporté son appui aux autorités municipales pour que ce parc voie le jour car il répond d’une part au besoin exprimé par la population de la commune ainsi que ses autorités municipales, d’avoir un espace convivial de rassemblement et d’échanges au sein de la commune, et d’autre part, de créer un lieu fédérateur et pacificateur, à l’image de l’homme exceptionnel et rassembleur dont il porte le nom»

L’espace, composé d’un ensemble de quatre (4) parcs, est situé sur le territoire de la commune du Plateau, à Abidjan en Côte d’Ivoire, à côté de la Marina publique, à la vue du pont Félix Houphouët-Boigny.

Présentation technique du « Mandela Peace Parc »

Le parc « Nelson Mandela Peace » est divisé en quatre (4) sections:

Parc 1 - Un parc de rafraîchissement aménagé avec des arbres et des pongolas. Ce parc contient un stand de rafraîchissement pour l'achat de nourriture et de boissons. Il dispose d'un stand de divertissement où les artistes locaux peuvent mettre en valeur leur talent.

Parc 2 - Ce parc est conçu autour d'une pièce maîtresse géante; une fontaine au-dessus de laquelle s'élève deux cercles, couronnés de deux colombes. Ce jardin est établi avec un aménagement paysager.

Parc 3 - Ce parc est conçu avec des arbres et des bancs représentant un endroit où les gens peuvent s'asseoir et échanger d'une manière pacifique pour le plus grand bien de tous.

Parc 4–Ce parc est aménagé avec un monument composé d’un magnifique buste en bronze de l'ancien président et icône de la lutte, Nelson Rolihlahla Mandela. L'escalier en marbre menant au monument, est décoré de plaques de chaque côté, contenant des messages de paix d'icônes de libération.

A propos de MTN Côte d’Ivoire

Filiale du Groupe MTN représenté dans 22 pays et leader des télécommunications en Afrique, MTN Côte d’Ivoire est un fournisseur de solutions de communication et de paiement présent en Côte d’Ivoire depuis 20 ans.

A propos de la Fondation Nelson Mandela

La Fondation Nelson Mandela est une organisation non gouvernementale créée en 1999 en Afrique du Sud pour « répondre à un besoin croissant et urgent d'apporter à Nelson Mandela, tout juste retiré de la présidence, l'appui nécessaire pour lui permettre de mettre en pratique ses idéaux et ses valeurs et faire perdurer la vision de Mandela. Elle a à cœur d'améliorer les conditions de vie des populations les plus défavorisées, en Afrique du Sud et plus largement dans le monde, dans des domaines aussi variés que la pauvreté, la liberté, la maladie, l’éducation, l'oppression et la paix.