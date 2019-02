Nigeria : TVC communications inaugure un nouveau studio de télévision haute définition pour sa chaîne d’informations

(Agence Ecofin) - Le groupe TVC communications a inauguré, hier au Nigeria, un tout nouveau studio de télévision pour sa chaîne TVC News. L’entreprise a présenté l’infrastructure à la presse, lors d’une cérémonie organisée au siège de TVC communications à Lagos.

Après d'importants investissements dans l'exploitation de studios et la technologie mobile numérique par satellite, TVC News est maintenant en mesure de devenir le foyer d’informations de dernière heure pour le Nigéria, assurant la couverture rapide et fiable des nouvelles, chaque fois que ces dernières sont diffusées dans la Fédération par son réseau de bureaux et de correspondants de presse.

Avec ce studio et les importants investissements effectués récemment dans de la technologie numérique, TVC communications souhaite que sa chaîne de télévision devienne l’une des sources d’informations les plus rapides et fiables du Nigeria. « Nous devons être capables de mobiliser des équipes de correspondants et des équipes techniques n'importe où, n'importe quand, dans ce vaste pays, pour couvrir des reportages dans une très courte période afin de les diffuser avant les autres medias.», a exhorté Andrew Hanlon, directeur général de TVC communications.

Il a également annoncé que le nouveu studio n’était qu’une étape, dans un plan visant à faire de son groupe l’un des principaux acteurs de l’industrie nigériane des médias et du divertissement.

Servan Ahougnon