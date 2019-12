(AIRTEL MADAGASCAR) - Le grand carnaval Airtel M’lay débarque à Diego. Après Mahajanga, Tuléar, Tamatave, c’est au tour de la ville d’Antsiranana d’accueillir et de vibrer au rythme des offres M’lay. A l’approche des festivités de Noel, Airtel Madagascar, le 3ème opérateur mobile mondial a tenu à vivre ces moments exceptionnels avec la population de Diégo.

Les offres M’lay, ont spécialement été conçues pour permettre à tous les abonnées d’Airtel de rester en permanence connectés avec leur proche mais aussi pour répondre aux besoins croissant du marché.

Rappelons que grâce à « M’Lay 2000 », vous pouvez profiter de 2 jours d'appels allant jusqu'à 200 minutes de communication à seulement 2000 Ar. Il suffit simplement de composer *100*2000#. Les offres « Airtel M’Lay » réjouissent ainsi les abonnés de tous âges et de tous horizons surtout. A l'approche des fêtes, Airtel a aussi tapé fort en organisant 2 tombolas avec Facebook M'lay et Airtel money. Les principes sont simples, vous souscrivez aux offres Facebook m'lay, vous êtes éligibles ; vous payez votre facture Jirama avec Airtel Money, vous êtes également eligibles.

En tant qu’opérateur Dynamique, respectueux et solidaire, Airtel Madagascar à travers les offres M’lay vient une fois de plus confirmer sa volonté à être toujours au côté des malgaches, en proposant des offres et des solutions innovantes, taillées sur mesure dans le but de démocratiser le secteur des télécommunications à Madagascar.

« Airtel M’Lay » enflamme Diego

La célébration en grande pompe autour du lancement d’Airtel M’ lay à Diego Suarez se déroulera ce vendredi 13 décembre 2019. La ville du salegy s’offrira en spectacle pour l’occasion. Plusieurs activités sont prévues : Un grand carnaval ouvrira les festivités dès la matinée, en parcourant toute la ville pour rejoindre l'hôtel de ville où un grand podium animera grands et petits. Le carnaval qui va réjouir tous ceux qui le croiseront par son animation musicale vous invite à la danse, aux spectacles et shows inédits suivi d’une ambiance clubbing exceptionnelle.

« Les expériences vécues dans les autres villes et les retours des clients au sujet des offres Airtel M’lay sont plus que positifs. Ces retours nous encouragent à faire plus pour satisfaire nos clients et leur offrir ce qu’il y’a de mieux et abordable en termes de communication pour partager des moments de bonheur avec la famille, les amis, les proches surtout pendant les periodes de fêtes…C’est l'essence même de Airtel M'Lay : partager le plus d'émotions entre nous… » s’est exprimé Eddy Kapuku, Directeur Général d’Airtel Madagascar.