Orange fait de la connectivité, des services IT et des services financiers les axes de sa stratégie africaine à l’horizon 2025

(Agence Ecofin) - Le groupe télécoms français Orange a dévoilé son nouveau plan stratégique à l’horizon 2025. En Afrique, la société a révélé son ambition de devenir un opérateur digital de référence. Pour atteindre son objectif, le groupe a identifié trois segments stratégiques : la connectivité, les services numériques et les services financiers.

Dans le segment de la connectivité, la société télécoms prévoit de déployer la 4G d’ici 2020 dans la quasi-totalité des pays d'Afrique dans lesquels elle opère en s’appuyant « sur des accords de RAN-sharing et des technologies innovantes (pylônes plus légers par exemple) pour étendre sa couverture en zone rurale ». Elle a également prévu de poursuivre ses efforts pour proposer des smartphones toujours plus abordables sur le continent.

En parallèle, Orange est décidée à poursuivre son développement dans les services d’intégration pour faire bénéficier ses clients d’un écosystème IT complet. La société a prévu « la data analytics pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale ; les services cloud et demain le edge computing, socle incontournable de la révolution digitale en cours ; la mobilité intelligente et l’IoT pour délivrer toutes les promesses de la 5G et du edge computing ; et bien sûr la cybersécurité ».

Enfin, le groupe télécoms français a révélé ses ambitions pour le secteur bancaire africain. La société qui compte lancer Orange Bank sur le continent en 2020 prévoit de développer de nouveaux produits autour du paiement, du crédit et de l’assurance ainsi qu’une offre bancaire digitale spécifique pour les professionnels et les petites entreprises. La société se donne comme ambition d’atteindre un volume de 10 millions de clients d’ici 2023 « avec un PNB d’environ 100 millions d’euros ».

Selon Orange, l’objectif du groupe est d’avoir sur la période 2020-2023 un taux de croissance annuel moyen (CAGR) de son chiffre d’affaires d’environ 5 % sur la zone Afrique et Moyen-Orient.

