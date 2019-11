Orange CI toujours leader du marché des télécommunications de Côte d’Ivoire au 1er semestre 2019

(ORANGE COTE D’IVOIRE) - L’Autorité de Régulation des Télécommunications/Tic de Côte d’Ivoire (ARTCI) a publié le 22 octobre 2019, les chiffres clé du marché ivoirien des télécommunications au 30 juin 2019. L’analyse de ces résultats confirme à nouveau le leadership d’Orange CI sur les principaux indicateurs de performance : nombre d’abonnés, Broadband Fixe, data Mobile, mobile money, chiffre d’affaires, investissements, etc.

1er opérateur de CI avec près de 15 millions de clients

Avec un taux d’évolution de +5% comparé au 1er trimestre 2019, ce parc d’abonnés représente 41 % de part du marché, dans un pays où le taux de pénétration du mobile est de 139%.

Au-delà du nombre de clients, Orange CI est également :

#1 sur l’Internet mobile avec 53 % de part de marché

#1 sur l’Internet fixe : outre l’hégémonie au niveau de la technologie ADSL partout en Côte d’Ivoire, le réseau Fibre continue de se développer très vite sur le grand Abidjan.

#1 sur le marché Entreprises où Orange Côte d’Ivoire accompagne plus de 90% des grandes entreprises de CI.

#1 sur le Mobile Money : avec plus de 8,3 millions de clients Orange Money

1er employeur du secteur Télécoms.

Leader en investissement pour continuer d’offrir la meilleure expérience client

Avec un taux d’évolution de +64% comparé au 1er trimestre 2019, les investissements d’Orange représentent désormais 84% du secteur télécom ivoirien. Orange poursuit ainsi ses investissements réseau (qualité de service, extension 4G, déploiement de la Fibre, développement de nouveaux services, etc.) pour rétablir la confiance et la reconnexion de ses clients par des engagements forts d’amélioration de services.

Au-delà du réseau, en tant qu’opérateur digital et engagé, une priorité est également de continuer d’investir dans des initiatives positives pour le développement de l’écosystème numérique de la Côte d’Ivoire et l’épanouissement de tous les ivoiriens à travers des actions sociales et sociétales fortes : Orange Digital Academy, Orange Fab, Fondation, etc.

A propos de Orange Côte d’Ivoire

Orange Côte d’Ivoire, leader de la téléphonie en Côte d’Ivoire avec plus de 14 000 000 de clients, est une entreprise qui œuvre au quotidien à offrir à ses clients la meilleure expérience. Elle propose ainsi des services Fixe, Mobile et Internet sur les marchés Grand Public, Opérateurs et Entreprises. Orange Côte d’Ivoire a révolutionné le mobile banking en Côte d’Ivoire en lançant depuis 2008 son service Orange Money pour simplifier la vie de ses clients en leur permettant d’effectuer plusieurs transactions financières via le mobile comme le transfert d’argent, le paiement de factures, la collecte de fonds. En plus de sa démarche Qualité certifiée ISO 9001 par l’AFAQ- AFNOR, Orange Côte d’Ivoire réaffirme son positionnement d’entreprise citoyenne et son attachement à la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) à travers de nombreux projets sociaux. Ces résultats ont pu être réalisés grâce à un personnel compétent et qualifié qui bénéficie de conditions de travail et de santé exceptionnelles. Ces atouts ont valu à Orange Côte d’Ivoire d’être certifié Top Employer 2014, 2015, 2016 et 2017. Depuis 2016 Orange Côte d’Ivoire s’est déployé dans la sous-région par le rachat des opérateurs Cellcom Libéria et Airtel Burkina Faso devenus respectivement Orange Libéria et Orange Burkina Faso. La société a également réalisé une participation de 6,48% au capital d’Afrimarket.

