La Fondation MTN CI offre cinq (5) bibliothèques scolaires réhabilitées et aménagées dans le district d’Abidjan

(MTN COTE d’IVOIRE) - La lecture est un instrument de développement du langage et de la personnalité chez l’enfant. Cependant, rares sont les écoles primaires publiques en Côte d’Ivoire qui sont équipées de bibliothèques ou d’espaces de lecture. L’existence d’une bibliothèque dans un établissement, permet non seulement d’améliorer les résultats scolaires des élèves, leur niveau d’expression orale et écrite, mais également de favoriser leur ouverture sur le monde.

La Fondation MTN Côte d’Ivoire, soucieuse de fournir du contenu éducatif et améliorer l’éducation des élèves, s’est associée au Service de Lecture et des Bibliothèques scolaires (SLBS-CI) pour la réalisation de son projet « Y’ello Bibliothèques » afin d’accompagner le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle dans le processus d’aménagement de bibliothèques scolaires dans le système éducatif ivoirien.

La cérémonie de remise officielle des « Y’ello Bibliothèques » s’est déroulée à l’EPP SIPOREX 8 de Yopougon Selmer ce vendredi 9 novembre 2018. A travers ce projet, plus de 5000 enfants régulièrement inscrits dans les cinq (5) établissements récipiendaires ont désormais l’occasion de pratiquer la lecture et recevoir l’instruction nécessaire dans les livres adaptés à leur âge et condition sociale. A travers ce don, les écoles primaires ont reçu chacune une bibliothèque réhabilitée et équipée en mobilier et en livres aussi ludiques qu’éducatifs d’une valeur de plus de trente-deux millions (32.000.000) de francs CFA.

Prenant la parole au cours de la cérémonie, Monsieur René YEDIETI, Membre du Conseil de Gestion de la Fondation MTN Côte d’Ivoire s’est félicité de la mise en œuvre de ce projet qui « témoigne de tout l’intérêt que porte la Fondation MTN à l’éducation en général, et à la réussite scolaire des élèves en particulier ». Il s’est par ailleurs adressé aux enfants en leur rappelant combien « il est important de fréquenter les bibliothèques qui leur sont offertes aujourd’hui.»

ACTIONS ET VALEUR DU DON DE LA FONDATION MTN COTE D’IVOIRE :

Travaux de réhabilitation et aménagement d’un espace de lecture à L’EPP SIPOREX 8 DE YOPOUGON, L’EPP RAN DU PLATEAU, L’EPP ANDRE LATRILLE DE PORT-BOUËT, GROUPE SCOLAIRE ABOBO BAOULE, ET AU GROUPE SCOLAIRE PORT DE TREICHVILLE.

Don de plus de 7000 livres et de mobilier d’un investissement total de : 32 087 549 F CFA

A propos de la Fondation MTN Côte d’Ivoire

Lancée en 2006, la Fondation MTN Côte d’Ivoire soutient les projets contribuant durablement à l’amélioration de la qualité de vie des populations de Côte d’Ivoire, principalement dans les domaines de l'Education, la Santé et de l’entreprenariat. Elle s’investit également dans des réalisations liées aux priorités nationales.

Eléments d’organigramme :

Président du Conseil de Gestion M. Yigo THIAM

Administrateurs : M. Alexandre N’GUESSAN, M. René YEDIETI, Mme Éliane EKRA, M. Ebenezer BODYLAWSON. Secrétaire Exécutif : M. Jocelyn ADJOBY - Secrétaire Exécutif Adjoint : Mlle Naminsita BAKAYOKO - Manager CSI : Mme Dorothée ANZOUA - Coordonnatrice de la Fondation : Mme Naminata KOUYATE.

