L’engagement sociétal d’Orange CI au cœur de sa participation au forum CGECI ACADEMY 2019

(ORANGE COTE D’IVOIRE) - A l’initiative du Patronat ivoirien, ‘‘CGECI Academy’’ le plus important forum économique du secteur privé ivoirien rassemblera cette année encore de nombreux chefs d’entreprises, jeunes entrepreneurs et aspirants, décideurs du secteur public et représentants de pays de la sous-région.

La 8e édition de CGECI Academy se tiendra les 14 et 15 octobre au Sofitel Hôtel Ivoire, avec la participation exceptionnelle de M. Paul Kagamé, président rwandais.

Au-delà des assets de leadership et de performance (Broadband Fixe, data Mobile, mobile money, innovations, expertise dans l’accompagnement de la transformation digitale des entreprises), Orange Côte d’Ivoire, Opérateur digital et engagé présentera la diversité et la pertinence de ses actions sociétales.

Les visiteurs auront l’opportunité d’échanger avec les équipes d’Orange Fab CI, l’accélérateur de start-up et découvrir les start-up en cours d’incubation pour l’année 2019.

Faisant également de la disponibilité des compétences utiles de demain, un des enjeux majeurs de son engagement sociétal, un focus sera également accordé à Orange Digital Academy, l’école de spécialisation au codage et aux métiers du numérique, qui est la première du genre initiée par un opérateur télécom en Côte d’Ivoire.

Orange Côte d’Ivoire, plus qu’un opérateur, se veut désormais être ‘‘Générateur d’épanouissement pour la société ivoirienne’’ rendant ‘‘accessibles à tous, les services numériques innovants, simples et de confiance’’.

Pour Mamadou BAMBA, Directeur Général d’Orange CI : ‘‘C’est un plaisir renouvelé d’accompagner cette édition 2019. Aux côtés des autorités gouvernementales, institutions publiques/privées, grandes entreprises et Entrepreneurs de Côte d’Ivoire, nous souhaitons apporter notre contribution sur des sujets d’intérêt pour le développement du secteur privé ivoirien et favoriser l’éclosion d’un écosystème favorable au développement durable des Entreprises.’’

A propos de Orange Côte d’Ivoire

Orange Côte d’Ivoire, leader de la téléphonie en Côte d’Ivoire avec plus de 14 000 000 de clients, est une entreprise qui œuvre au quotidien à offrir à ses clients la meilleure expérience. Elle propose ainsi des services Fixe, Mobile et Internet sur les marchés Grand Public, Opérateurs et Entreprises. Orange Côte d’Ivoire a révolutionné le mobile Banking en Côte d’Ivoire en lançant depuis 2008 son service Orange Money pour simplifier la vie de ses clients en leur permettant d’effectuer plusieurs transactions financières via le mobile comme le transfert d’argent, le paiement de factures, la collecte de fonds. En plus de sa démarche Qualité certifiée ISO 9001 par l’AFAQ- AFNOR, Orange Côte d’Ivoire réaffirme son positionnement d’entreprise citoyenne et son attachement à la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) à travers de nombreux projets sociaux. Ces résultats ont pu être réalisés grâce à un personnel compétent et qualifié qui bénéficie de conditions de travail et de santé exceptionnelles. Ces atouts ont valu à Orange Côte d’Ivoire d’être certifié Top Employer 2014, 2015, 2016 et 2017. Depuis 2016 Orange Côte d’Ivoire s’est déployé dans la sous-région par le rachat des opérateurs Cellcom Libéria et Airtel Burkina Faso devenus respectivement Orange Libéria et Orange Burkina Faso.

www.orange.ci / www.business.orange.ci

Facebook : https://www.facebook.com/orangecotedivoire

Twitter : https://twitter.com/CI_Orange